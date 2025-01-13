年輕人不用XD了！改打「這些符號」都內建的　網笑：超華麗

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人傳訊息時，會加上Emoji、顏文字等表情符號，以示說話的情緒。有網友表示，現在好像越來越少人用「^.^、@@、QQ、= =」，取而代之的是「XD、:)」，但後來發現這樣用的會被認為是老人，不禁好奇，那現在年輕人都用什麼？話題引發熱論。

有網友在Threads表示，以前很多人打字都會用一些符號組成顏文字，像是「^.^、@@、QQ、= =」等等，可後來這些越來越少人用，甚至被認為很土，取而代之的則是「XD」跟「:)」。但現在這兩個顏文字好像也變成老人在用的了，令他好奇，現在年輕人都用什麼？

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貼文引發熱論，就有人無法接受，「我是==超級重度使用者。沒有任何一個表情符號可以完美詮釋『==』的嘲諷感、無言感、不想解釋感、多說無益感」、「我現在有時候還是會打-3-跟-///-，因為哀鳳的Emoji好像沒有完全符合這兩個表情可以表達的情緒XD」、「QQ有這麼老土喔」、「XD已經是老人在用的了嗎？」

至於年輕人在用什麼樣的顏文字？很多人就分享像是「∠( ᐛ 」∠)_」、「(◐‿◑)」、「(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)」、「ಠ_ಠ」等更浮誇的顏文字，「顏文字變得更華麗了～」、「日文鍵盤APP超多可愛顏文字」、「我以前都會打wwww、ouo、owo、oao、qaq、qwq、XD，我現在都用顏文字：（ ᐪ꒳​ᐪ ）(◍︎´꒳`◍︎) 」、「看情況用(◐‿◑)(/ω＼)(╥﹏╥)(///▽///)_(´ཀ`」 ∠)_，都是內建的。」