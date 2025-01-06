男友年薪破百！40K節儉妹「交往後開銷暴漲」心累：想減少見面

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名女網友月薪4萬元，平時相當節省，怎料自從交男友後，開銷直接暴漲，且很多花費對她來說都太過奢侈、是不必要的；她直言，自己有存錢目標，也有定期定額投資，如今甚至想減少見面的次數，不禁心累直呼「我是愛男友的，但更想出去打工。」

女網友在Dcard發文提到，本人月薪4萬元，平常十分節省，交男友後開銷直接暴漲，覺得很心累，「情侶剛在一起就會去很多地方，但我跟前幾任都去過了，還要互送禮物，去旅館更花錢。」

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她表示，男友年薪100多萬，穩定加薪中，「對他來說這些開銷都是小錢，但對我來說都沒有必要，跟他出門的時間本來可以去做臨時打工賺錢，他又一直很開心地想拉我出去玩，況且我有存錢目標，也有定期定額投資，這些交男友後的開銷讓我很煩躁，甚至想直接減少見面次數。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，原PO也不禁直呼，「不知道台北貧民都是怎麼過的？我是愛男友的，但比起跟他出門，我更想去打工或進修，根本不想出去玩。」

對此，網友們紛紛回應，「那就跟他老實說，妳薪水只有4萬，所以沒辦法去玩，負擔很重，如果他真的想，就請他負擔妳的費用阿！送禮的部分也是，就老實和他說，問題馬上能解決」、「我也是，平常很省，只喜歡存錢跟存股，當存款沒跟上預定的計劃時，花錢就會讓我有種焦慮感，也是談戀愛之後才明白...戀愛這麼燒錢」、「這就是我25歲還母單的原因」、「超懂，我跟前男友輪流付，他住家裡不懂北漂的花銷有多高，跟他溝通過好幾次，最後分手還到處靠北我沒幫他分擔油錢，明明我付餐費跟停車費比較多」。