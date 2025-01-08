挺「調高警消退休所得替代率」　趙少康轟綠營別挑撥：台灣人不會反對

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

立院7日三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高警察、消防、海巡、移民和空勤人員所得替代率上限到80%，民進黨黨團則批評此舉明顯違憲。對此，前中廣董事長趙少康今（8日）表示，警消工作辛苦又危險，台灣人根本不會反對給他們更好的待遇，但民進黨逢藍白必反，不惜激化人民對立跟仇恨，一個負責任的執政黨，應該設法提高所有勞工待遇，讓所有族群共好，懂了嗎？



趙少康表示，立法院會昨天三讀通過《警察人員人事條例》，調高警消退休金的所得替代率，增加退休金，讓警消弟兄在為人民與國家冒險犯難一生後，有比較好的退休生活。

趙少康表示，警消是維持社會秩序、保護民眾生命財產安全的基礎，身為執政黨，讓他們有更好的養老條件，以吸引更多年輕人跟願意犧牲奉獻的人投入都來不及了，但是民進黨心中只有政治對抗、一黨之私，只因為是在野黨提出的修正案，就逢藍白必反，不惜犧牲警消權益。

趙少康批評，民進黨一路以來，就是靠製造人民之間的對立起家，階級對立、族群對立、世代對立，以謀取政治利益，在野的時候就算了，現在自己當家了，不只鬧事，還繼續激化民眾對立。

趙少康直言，《警察人員人事條例》三讀通過後，柯建銘說不能「坐以待斃」，吳思瑤更說修法「愧對年輕世代、造成公務人員差別對待」，再度赤裸裸的挑撥人民、操作對立，難怪台灣的暴戾之氣越來越重。

趙少康說，台灣人善良、心存感恩、辨是非，都知道警消責任重大、工作辛苦又危險，根本不會反對給他們更好的待遇或退休生活。

最後，趙少康強調，近四年政府連年超徵幾千億，一個負責任的執政黨，不應該想激起一般人對警消的忌妒心跟仇恨值，而是要重新檢討預算配置，設法提高所有公務人員跟勞工的待遇，讓所有世代、階級、族群共好，懂了嗎？

▼趙少康支持《警察人員人事條例》修正案。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

