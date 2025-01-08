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情侶吃鐵板燒！男掏1千結帳「找560卻進女生皮包」　他直擊驚呆

▲他吃鐵板燒時目睹整段過程。（圖／張榮斌授權引用）

▲他吃鐵板燒時目睹整段過程。（圖／張榮斌授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

心理師張榮斌日前到知名鐵板燒店吃飯時，目睹一對情侶的神奇互動，當時女方喊結帳後，男方就掏出千元大鈔給店員，沒想到後來女生直接將找回的零錢放入錢包，讓他震驚不已。對此，一派網友留言狂嘲，但也有人推測，「可能1千元是女生出的，只是給男生做面子。」

張榮斌日前在臉書粉專「張榮斌心理師的運動處方箋」發文提到，趁著工作的空檔，朝聖了傳說中台中人氣最旺的鐵板燒，「但身旁情侶的互動，更讓我印象深刻。」

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當時，女生吃得差不多了，便跟店員表示要結帳，在知道總金額為440元後，男生掏出了1張千元鈔票給店員，隨後店員收下並找他560元。沒想到，女生自然地伸出手來，把找回的錢放到自己的皮包裡。

張榮斌目擊整段過程，忍不住直呼「我突然覺得我老婆對我還不錯，起碼會把找的錢給我，然後說『把找回來的錢收好，留著付下一餐！』」

對此，網友們紛紛回應，「這個男朋友拜託不要放棄女朋友啊」、「刷卡換現金沒聽過嗎？團購刷你的卡，然後跟閨蜜們收現金交貨，然後就沒有然後了」、「有結婚就算了，沒結婚很像土匪」、「我遇過這種女生，出門都是我花錢的，找的零錢還要放進自己的口袋」、「跟老公出門...我不用帶錢」。

不過，也有不少人認為，「有可能那1千塊是女生出的，只是給男生面子，讓男生交給老闆。我以前就會這樣」、「也許這張千元鈔一開始就是從女生的錢包拿出來的，只是由男生拿給老闆而已」、「可能是女生的錢先給男友，也有可能男生欠女方錢」。

►本文由張榮斌授權引用。

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