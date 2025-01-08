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庇護島挨轟！媒體人揭「台人開車1惡習」打臉：撞的就是人了

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲賓士駕駛切西瓜左轉，將庇護島標誌桿撞歪。（圖／記者許權毅翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

行人《帝王條款》已滿周年，消基會日前就質疑，新制反倒引發新問題，更點名「行人庇護島」成為駕駛的新危險區域。對此，媒體人黃暐瀚不以為然，點出不少人開車的壞習慣，直言「不是庇護島害汽車撞壞，而是行車路線錯誤了。」

黃暐瀚昨日在臉書提到，前年國際媒體CNN用「行人地獄」形容台灣的交通，這幾年台灣也確實發生了多起行人重大意外，於是交通部大幅啟用「庇護島」，讓行人在過斑馬線的時候，有一個可以擋住車輛的「庇護」，增加行人安全；怎料，啟用之後台灣各地「災情」頻傳。

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▲台南市2024年交通安全防制工作有成，全年A1交通事故死亡人數較2023年同期減少25人、A1行人死亡人數亦減少2人，全年度防制成效符合中央政策所訂7％之降幅目標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林東良翻攝）

他看到網上不少人嘲諷，「庇護島」為「自撞島」，甚至是「車輛殺手」；但他卻不這麼認為，直言「一個簡單的問題，大家一起思考。這些撞上庇護島的車，如果不是撞上它，那會撞上什麼？會撞上正在過斑馬線的行人。」

黃暐瀚接著表示，「這些車輛殺手、災情頻傳的新聞，恰恰證明了庇護島有其必要，因為台灣確實還存在很多過彎不等車輛開過路口中心處，直接就打方向盤左轉的駕駛（俗稱西瓜切），這種開法極容易因為A柱視線盲區，撞上正在走路的行人。所以，不是庇護島害汽車撞壞了，而是會撞上庇護島的車輛，行車路線錯誤，還有很大的駕駛技術改進空間。」

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