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絕望視角！野火眼前狂燒「無路可逃」　母女被逼到快崩潰

▲▼絕望視角！野火眼前狂燒「無路可逃」　母女被逼到快崩潰。（圖／翻攝臉書）

▲母女倆正要開車回家，卻迎面遇上洛杉磯野火，無路可走。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

洛杉磯野火7日肆虐至今，多處火勢尚未完全獲得控制，但已奪走至少24條人命，預估將成為美國史上災損最嚴重的火災。一對母女開車回家時，迎面遇上火勢，她們被烈焰和濃煙包圍、逼到無路可逃，不斷祈求上帝保佑與救命，幾乎快要情緒崩潰。

影片中，母女倆正在公路上行駛，但很快就發現，野火延燒速度，遠比想像中更快。只見烈焰沿著山稜線跳動，濃煙不僅把天空燻黑，甚至竄入車內，火苗直接打在擋風玻璃上，還可聽見燃燒所發出的霹靂啪啦聲響，讓她們不斷驚呼，「耶穌基督，救命」、「上帝，別讓我們死」。

Mom Daughter in a Devastating Fire in California

My mom and I caught up in a devastating fire in California . I thought we were going to die

Karolina Protsenko 發佈於 2025年1月10日 星期五

女孩被眼前災難景象嚇到哭出來，不斷乞求掉頭，或者開快一點。儘管母親試圖保持鎮定，努力安撫孩子，但仍無助表示，「開到這裡是個壞主意」、「沒有出路，到處都是火」。

影片在車輛迴轉之後停止，幸好母女倆稍後順利抵達安全地帶。女兒卡洛萊娜（Karolina Protsenko）是一名少女音樂家，她事後在臉書粉專上傳這段畫面，餘悸猶存地表示，「我媽媽跟我在加州捲入一場毀滅性火災。我以為我們要死了。」

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