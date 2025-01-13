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盼換回烏軍戰俘！澤倫斯基「向金正恩喊話」　公開北韓俘虜受審影片

▲▼北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

▲北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月派遣精銳部隊遠赴俄國作戰，在各地接受基本軍事訓練後，前往庫斯克州與烏克蘭軍交戰。本月9日，烏軍在庫斯克州俘虜2名20歲、26歲的北韓士兵，目前已送往基輔接受治療。在此之際，烏克蘭總統澤倫斯基在社群公開審訊影像，由南韓情報人員協助翻譯。

同時，澤倫斯基在社群平台X發文時，更特別以韓文提到北韓最高領導人金正恩，呼籲以北韓俘虜交換烏克蘭軍戰俘。

根據《韓聯社》，烏軍本月9日在俄羅斯西部庫斯克州成功活捉2名北韓精銳部隊士兵，分別為20歲的獵兵、26歲的狙擊手，20歲士兵被逮時身上持有偽造的俄國軍人身分證，上面標示來自西伯利亞聯邦圖瓦共合國，另一名26歲的狙擊手則因下顎受傷包著繃帶而無法說話，僅透過點頭搖頭或筆談溝通。

▼26歲北韓籍士兵遭烏軍俘虜，下巴受傷有繃帶。（圖／澤倫斯基Telegram）

▲▼北韓俘虜爆「被騙來俄國打仗」！。（圖／澤倫斯基Telegram）

▲▼北韓俘虜爆「被騙來俄國打仗」！。（圖／澤倫斯基Telegram）

▲20歲北韓籍士兵遭俘虜，有意定居烏克蘭。（圖／澤倫斯基Telegram）

南韓最高情報機構「國家情報院」（國情院）昨（12）日公開北韓士兵審訊內容，提到北韓軍赴俄作戰後蒙受相當程度的兵力損失。對此，澤倫斯基則於當地時間12日在社群平台X以英文、烏克蘭文、韓文發佈文章，向金正恩提議以北韓軍俘虜換取烏軍戰俘。

澤倫斯基表示，「一旦金正恩能夠推動以滯留在俄國的烏軍戰俘交換北韓軍人俘虜，則（我方）將準備移送北韓戰俘給金正恩。在這個世界上，任誰都無法質疑俄國軍隊正在倚靠北韓軍事援助的事實。他（指俄國總統普丁）如果缺乏北韓軍事援助，就會什麼事都做不了。」

▼澤倫斯基公開2名北韓籍士兵審訊時的片段。

澤倫斯基還在臉書上發佈在基輔審訊2名北韓籍士兵的影片，該段影片長達2分55秒鐘，審訊由烏克蘭國家安全局（SBU）進行，南韓國情院則是提供翻譯協助，由一名南韓籍男性負責審訊時的口譯。

以下為2名北韓籍士兵審訊時的口譯內容，以韓語（朝鮮語）進行對話：

　＊北韓籍士兵1號（20歲）

口譯人員：知道你現在在哪嗎？
 北韓士兵：（左右搖頭）
 口譯人員：你現在人在烏克蘭！烏克蘭。
 北韓士兵：（點頭）
 口譯人員：你知道你和烏克蘭軍交戰嗎？
 北韓士兵：（左右搖頭）
 口譯人員：不知道嗎？
 北韓士兵（輕輕點頭）
 口譯人員：那麼這裡的指揮官下什麼指令？有說跟誰戰鬥嗎？
 北韓士兵：進行像實戰一樣的訓練。
 口譯人員：那麼你從1月3日就在前線了嗎？
 北韓士兵：（輕輕點頭）
 口譯人員：從1月3日就在（前線）
 北韓士兵：（再度點頭）
 口譯人員：那麼到哪時為止？到被活捉為止嗎？
 北韓士兵：（點頭）1月3日......（因為疼痛而皺眉）我看到旁邊的同袍弟兄死了，之後躲在防空洞，5日受傷。
 口譯人員：那你想再回到北韓嗎？
 北韓士兵：（暫時遲疑）烏克蘭人人很好嗎？
 口譯人員：烏克蘭不錯嗎？這裡很好。
 北韓士兵：（又遲疑了一下）我想住在這裡。
 口譯人員：你現在呀，我們，包括烏克蘭朋友們還有我，以及老師們都在這裡。如果你和他們溝通，我們就能試著讓你住在這裡，你一定要身體健康、按時吃飯，知道嗎？我們會常來看你。
 北韓士兵：應該不會讓我回家吧？
 口譯人員：家？你想回家嗎？
 北韓士兵：如果要我走，我就走
 口譯人員：如果要你留在烏克蘭，就會留下來嗎？
 北韓士兵：（點頭）

　＊北韓籍士兵2號（26歲，下巴有繃帶）

口譯人員：你在北韓沒有家人嗎？
 北韓士兵：（點頭）呃呃嗯...
 口譯人員：有嗎？
 北韓士兵：（再度點頭）呃嗯
 口譯人員：你爸媽知道你現在人在哪裡嗎？
 北韓士兵：搖頭
 口譯人員：你想回北韓嗎？你想回朝鮮嗎？
 北韓士兵：（點頭，上下轉移視線）

►烏克蘭曝光俘虜影像！他向南韓國情院爆料：北韓軍「死傷慘重」
►北韓俘虜認了「被騙來俄國打仗」！　向烏軍訴苦：以為只是來受訓

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