宅在官邸躲逮捕！尹錫悅「戒嚴彈劾1個月」臉書發聲　向美國喊話

▲南韓總統再度透過臉書發文。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，最終遭到國會彈劾，目前待在總統官邸內閉門不出，迴避高位公職者犯罪搜查處（公搜處）執行逮捕令。在此之際，尹錫悅再度透過臉書發文，呼籲南韓政府能夠向美國洛杉磯野火伸出援手。

根據《韓聯社》，尹錫悅今（13）日上午透過臉書針對美國洛杉磯野火發文，是去年12月戒嚴事態以來第2度在臉書發文，他溫馨喊話，「若是（美國）需要協助，則（南韓）應該以政府立場提供援助，並協助當地僑胞渡過難關。」

尹錫悅在文中表示，「美國洛杉磯大型野火的災情正不斷擴大，強風導致滅火工作困難。對此，我感到萬分遺憾。在此，我向美國受災的各位致上哀悼和安慰。在大韓民國最為艱難的時刻，美國是向我國伸出援手的最重要的同盟。而且，洛杉磯也是最多我國僑胞居住的城市。」

目前遭到國會彈劾、無法執行總統職權的尹錫悅向南韓政府喊話，「若是美國需要協助，則政府應該伸出援手，並協助我國僑胞渡過難關。真心期盼野火能夠儘快撲滅，並早日重建。」

報導指出，自從去年12月14日遭到國會通過表決彈劾後，尹錫悅兩度在臉書上發文，上一次發文是去年12月29日濟州航空波音737-800客機在務安國際機場失事時。