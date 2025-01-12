李四川邀專家學者1／15開會　京華城20％容獎不保？蔣萬安這樣說

▲蔣萬安出席與美國賓州大學華頓商學院及AIT合作用AI學Python－適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見，其京華城20％容積獎勵該如何處理，台北市副市長李四川日前表示，預計13、14日邀集專家學者開會討論。台北市長蔣萬安12日被問及相關問題，強調本週就會召集會議，事實到哪就處理到哪；至於會議具體時間點為何，據了解為15日上午9時30分召開。

蔣萬安12日上午出席適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會，會前接受媒體訪問。被問到李四川日前稱，京華城會議將於明後（13、14）日召開，如何處理20％容積獎勵？蔣萬安表示，台北市政府的立場非常清楚，事實到哪裡就會處理到哪。

蔣萬安提及，目前此案起訴之後，已經進入到法院審判的階段，北市府一定是全力的配合；同時在案件起訴之後，也已表達會召集相關專家、學者共同討論，但因為要配合專家、學者、委員們的時間，所以預計是在這星期就會召集會議。

媒體追問，跨黨派議員都覺得「撤回20%容積獎勵」是最大共識，這是否也同樣為市府共識？蔣萬安說，會召集專家、學者，特別也會邀請包括專業的技師工會，一些包含財務、會計、法律等相關領域的專家來共同討論，希望匯聚大家的意見在會議中能夠充分表達，「我們當時就說預計起訴後1個月會有初步的報告」。

至於該場京華城會議究竟何時召開？據了解，預計15日上午9時30分召開。