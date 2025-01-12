111遊行卻有攤位要罷免她　吳思瑤：挺柯文哲是幌子？

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨11日舉辦「111釘孤枝」活動，現場卻出現罷免民進黨立委吳思瑤等人的「連署意向書」，引來關注。吳思瑤12日受訪時表示，難道挺柯文哲是幌子，發動罷免才是真目的？自己多次都是公督盟評鑑的優秀立委，「罷免我道理何在？」

「111釘孤枝」據主辦單位宣布，現場有超過15萬支持者到場。值得注意的是，當天有攤位發放罷免民進黨立委的「連署意向書」，而根據選罷法規定，就職滿一年者才可罷免。本屆立委就職周年未到，111活動卻有攤位發出「罷免意向書」，雖非「罷免連署書」，但上面也載明需填寫姓名、身分證字號、戶籍地址等個資，並預告之後會開始聯繫。

吳思瑤說，民眾黨整場活動的主題，應跟罷免毫不相干，若要挺柯，應該罷免當初檢舉弊案的藍議員鍾小平、游淑慧，藍的幕僚、幹部卻是擺攤發動罷免她，她想不通，這跟昨天主題有什麼關係？

吳思瑤批評，國民黨團總召傅崐萁才說不會罷免，就見到藍營人士在攤位發動罷免，黨鞭罷免黨鞭，這是動盪惡意的罷免，也是在該場活動搞錯方向、劃錯重點。

吳思瑤強調，面對罷免亂流她毫無所懼，這段時間拜年更感受到無與倫比的正能量，選民疼惜她，且她可以說是北市問政第一名的立委，罷免她道理何在？

吳思瑤也表示，遺憾藍白動用民粹鬥臭司法，這是不分黨派都要反對的，民眾黨立委黃國昌先是大砍司法預算或是大幅保留凍結預算，如今還要法務部長、檢察總長下台，這樣的行徑，是史上前所未見的挺貪腐，並且施壓司法，這應該要受到撻伐。