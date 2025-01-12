批苦苓勸「別惹林秉文」是恐嚇　徐巧芯：已經請隨扈保我安全

▲徐巧芯自稱會繼續揭露真相，不因受到威脅就不敢講。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文因潛逃出境被新北地院發布通緝，近日與國民黨立委徐巧芯在臉書隔空交火，隨後徐巧芯發布不自殺聲明，引來作家苦苓發文提醒徐巧芯要小心。徐巧芯今（12日）再嗆，棄保潛逃就應該受到譴責，不會因為受到威脅就不敢講，並強調自己已經請隨扈保障人身安全，一定會繼續追查犯罪。

針對苦苓苦勸「徐巧芯最好不要去惹林秉文，他不是一個會跟人吵架的角色。他會『解決』問題！」，警告徐巧芯不要輕易招惹林秉文。徐巧芯今日受訪時表示，只要談論到通緝犯就要被威脅，這樣是不對的，林秉文不管是什麼原因，棄保潛逃就應該受到譴責。

徐巧芯痛批，自己從沒看過如此囂張的通緝犯，在網路上竟然還可以繼續嗆聲，做為立委當然要要求他回國歸案，但是法務部長鄭銘謙竟然對通緝犯很有禮貌，還說「歡迎歸案」，應該要非常有Guts把林秉文逮捕歸案才對，卻輕放他讓他在海外繼續囂張？林秉文涉及地下匯兌、洗錢的問題，法務部竟是用這個態度對他嗎？

徐巧芯諷刺，不知道林秉文跟政府高官有什麼樣的交情，竟然給他300萬交保就這樣跑了，繼續囂張，今天自己挺身而出卻成為被威脅的對象。

徐巧芯也批民進黨透過黑道放話，林秉文已經是確定的通緝犯就應該歸國接受審判，「怎麼會變成民進黨側翼在幫他說話、幫他威脅我？反正我不怕啦！會勇往直前繼續發聲。」徐巧芯說，已經有請隨扈，基本人身安全還是要顧，一定會繼續揭露真相，不會因為受到威脅就不敢講。