憲訴法綠拋大法官自提暫時處分？　李彥秀嘆：將創全球憲政惡例

▲李彥秀砲轟民進黨根本就是「憲政獨裁」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出民進黨為讓《憲法訴訟法》新法無法上路，搬出「預防性權利救濟」、「大法官自提暫時處分」等奇招。國民黨立委李彥秀今（12日）批評，法官是被動行使職權，要大法官自提暫時處分，將創下全世界的憲政惡例。

李彥秀認為，民進黨根本就是「憲政獨裁」，把五權變一權，就是要把台灣打造成「綠色威權帝國」，面對憲訴法覆議的失敗，民進黨絞盡腦汁，一天一版本，想盡辦法就是要挑戰憲政制度與人民忍受度的極限，從「預防性權利救濟」，到「總統公告立即提出釋憲與暫時處分」，今天更傳出「要大法官自提暫時處分」的荒謬版本。

李彥秀說，民進黨隔空對大法官會議下政治指導棋，完全就是把司法院以及大法官會議當「細漢」，但賴清德總統就是不願意儘速補提大法官名單，從根本解決大法官人數不足的問題。

李彥秀指出，不告不理是司法權的原則，法官是被動行使職權，要大法官自提暫時處分，不僅將創下全世界的憲政惡例，而且根本就是「球員兼裁判」。

李彥秀續指，憲訴法的修正案與行政院完全沒有關係，也不涉及任何行政院的職權，行政院長卓榮泰卻搶當急先鋒「宣示將再接再厲」，難道行政院真的把自己當太上大法官，太上司法院？民意要求司法改革，民意要求賴清德儘速補提大法官名單，封殺民意的不是在野黨，而是賴清德本人。

「天下大亂，形勢大好。」李彥秀感嘆，這就是民進黨現在的執政最高指導原則，民進黨天天在覆議、釋憲、院際協調、更大的民意上面做文章，目的就是要轉移輿論民意對於執政無能的焦點，就是要鬥臭鬥爛立法院的監督，好讓民進黨繼續用意識形態綁架台灣人民，好讓賴清德繼續躲在總統府內進行綠色威權統治。