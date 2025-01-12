　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲訴法綠拋大法官自提暫時處分？　李彥秀嘆：將創全球憲政惡例

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀砲轟民進黨根本就是「憲政獨裁」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出民進黨為讓《憲法訴訟法》新法無法上路，搬出「預防性權利救濟」、「大法官自提暫時處分」等奇招。國民黨立委李彥秀今（12日）批評，法官是被動行使職權，要大法官自提暫時處分，將創下全世界的憲政惡例。

李彥秀認為，民進黨根本就是「憲政獨裁」，把五權變一權，就是要把台灣打造成「綠色威權帝國」，面對憲訴法覆議的失敗，民進黨絞盡腦汁，一天一版本，想盡辦法就是要挑戰憲政制度與人民忍受度的極限，從「預防性權利救濟」，到「總統公告立即提出釋憲與暫時處分」，今天更傳出「要大法官自提暫時處分」的荒謬版本。

李彥秀說，民進黨隔空對大法官會議下政治指導棋，完全就是把司法院以及大法官會議當「細漢」，但賴清德總統就是不願意儘速補提大法官名單，從根本解決大法官人數不足的問題。

李彥秀指出，不告不理是司法權的原則，法官是被動行使職權，要大法官自提暫時處分，不僅將創下全世界的憲政惡例，而且根本就是「球員兼裁判」。

李彥秀續指，憲訴法的修正案與行政院完全沒有關係，也不涉及任何行政院的職權，行政院長卓榮泰卻搶當急先鋒「宣示將再接再厲」，難道行政院真的把自己當太上大法官，太上司法院？民意要求司法改革，民意要求賴清德儘速補提大法官名單，封殺民意的不是在野黨，而是賴清德本人。

「天下大亂，形勢大好。」李彥秀感嘆，這就是民進黨現在的執政最高指導原則，民進黨天天在覆議、釋憲、院際協調、更大的民意上面做文章，目的就是要轉移輿論民意對於執政無能的焦點，就是要鬥臭鬥爛立法院的監督，好讓民進黨繼續用意識形態綁架台灣人民，好讓賴清德繼續躲在總統府內進行綠色威權統治。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挑戰「全台第一辣」失敗不付錢！　店家公開照片
北韓俘虜認了「被騙來俄國打仗」！　向烏軍訴苦：以為只是來受訓
湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好！　鄰居家燒成灰燼
男星淪豬仔鬧大了！　詐團壓力爆棚「出清人質中」
洛杉磯野火快燒到家門！　哈利梅根開放豪宅避難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曬父與蔣經國合照感念政績　柯志恩：如今的從政者能無愧乎？

111遊行卻出現罷免連署攤　吳沛憶：努力回應民意需求才是正道

國安局爆「中共在台發展武裝內應」　還成立具軍事背景「狙擊隊」

憲訴法綠拋大法官自提暫時處分？　李彥秀嘆：將創全球憲政惡例

嗆賴清德看15萬小草上街「不羞愧嗎」　藍委：沉默是在怕什麼？

柯文哲抗告遭駁回　民眾黨：高院明知北檢證據薄弱「仍屈從上意」？

柯文哲看守所年菜吃「極品佛跳牆」　菜單曝光

台南市東河里長吳火生罷免通過　2／22補選投票

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

白宮發布印太承諾聲明　總統府：感謝以具體行動展現對台安全承諾

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

#巴西 客機衝出跑道炸成火球　機上4名乘客奇蹟生還！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

曬父與蔣經國合照感念政績　柯志恩：如今的從政者能無愧乎？

111遊行卻出現罷免連署攤　吳沛憶：努力回應民意需求才是正道

國安局爆「中共在台發展武裝內應」　還成立具軍事背景「狙擊隊」

憲訴法綠拋大法官自提暫時處分？　李彥秀嘆：將創全球憲政惡例

嗆賴清德看15萬小草上街「不羞愧嗎」　藍委：沉默是在怕什麼？

柯文哲抗告遭駁回　民眾黨：高院明知北檢證據薄弱「仍屈從上意」？

柯文哲看守所年菜吃「極品佛跳牆」　菜單曝光

台南市東河里長吳火生罷免通過　2／22補選投票

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

白宮發布印太承諾聲明　總統府：感謝以具體行動展現對台安全承諾

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

案情不單純！花蓮女騎士自撞路樹亡　詭留「後照鏡」真相畫面曝

「養女心中只想錢」屏東婦心碎　聲請終止收養關係法院准了

味全龍宣布完成簽約　艾璞樂高興回歸爭冠

陳炳辰／建商推案不冷　蛇年房市「有機會谷底翻身」

健保總額9286億史上最高！邱泰源：仍難達到1點0.95元

曬父與蔣經國合照感念政績　柯志恩：如今的從政者能無愧乎？

外國男「挑戰吃辣失敗」耍賴不付錢！店家曝照片：厚臉皮獎頒給你

日本疫情拉警報　台中人憂「出國中了」無畏低溫搶打流感疫苗

撂人釘孤枝！律師見「黃國昌1舉動」傻眼：多想讓阿北繼續關？

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

柯文哲抗告遭駁回　民眾黨發聲

柯文哲看守所年菜吃「極品佛跳牆」　菜單曝光

台南市東河里長吳火生罷免通過　2／22補選投票

許富舜現身111釘孤枝！巧遇四叉貓、史書華

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

被苦苓勸「別惹林秉文」！徐巧芯回應了

白宮發布印太承諾聲明　總統府：感謝以具體行動展現對台安全承諾

3萬小草怒吼放人！民進黨元老也怒了　開嗆：放火把地檢署燒掉

12萬小草聚集　陳佩琪、柯美蘭拉「柯爸病危，請讓阿北回家盡孝」布條

15萬小草釘孤枝！　黃國昌「抗議綠色威權」：今天是宣戰的日子

16藍委挺民眾黨「釘孤枝」　吳宗憲：壞人怕你放下法律走上街頭

快訊／不畏寒流！3萬小草上街釘孤枝！　怒吼「綠色威權、司法不公」

國民黨放話年改「全修回去」停砍退休金　柯建銘揭藍目的：癡人說夢

更多熱門

相關新聞

上萬小草上街　藍：賴清德沉默是怕了？　

上萬小草上街　藍：賴清德沉默是怕了？　

前民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨號召人民昨日日下午上街「釘孤枝」遊行，要求民進黨政府還給社會司法正義，10多位國民黨立委們也現身力挺。國民黨立委李彥秀今（12日）對此指出，該活動意義早已超過聲援柯文哲個人，而是對於總統賴清德執政8個月以來所積壓的不滿，綠色威權傲慢與獨裁，當家天天鬧事的政治鬥爭，讓討厭民進黨再次成為「全國最大黨」。

以總統為核心協調者　分立政府非零和賽局

以總統為核心協調者　分立政府非零和賽局

代表馬英九挺「111釘孤枝」　蕭旭岑：聲援司法民進黨也該來

代表馬英九挺「111釘孤枝」　蕭旭岑：聲援司法民進黨也該來

綠北市議員林亮君國道遭後車追撞　轎車車尾嚴重凹陷

綠北市議員林亮君國道遭後車追撞　轎車車尾嚴重凹陷

國人每天平均遭詐4億！　藍委嗆賴清德：真的有在打詐？

國人每天平均遭詐4億！　藍委嗆賴清德：真的有在打詐？

關鍵字：

國民黨李彥秀民進黨憲訴法賴清德柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

不是麻疹！　醫揭「真正大魔王」

按摩妹「拒肉償」　慘遭臨時工凌虐性侵

快訊／今晨7.5℃！　最冷時刻要來了

朴成焄宣布「退出與潤娥主演作」

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面