嗆賴清德看15萬小草上街「不羞愧嗎」　藍委：沉默是在怕什麼？

▲李彥秀質疑，賴清德總統始終保持沉默是不是怕了？（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨號召人民昨日日下午上街「釘孤枝」遊行，要求民進黨政府還給社會司法正義，10多位國民黨立委們也現身力挺。國民黨立委李彥秀今（12日）對此指出，該活動意義早已超過聲援柯文哲個人，而是對於總統賴清德執政8個月以來所積壓的不滿，綠色威權傲慢與獨裁，當家天天鬧事的政治鬥爭，讓討厭民進黨再次成為「全國最大黨」。

李彥秀提到，前總統蔡英文曾說「如果有一個總統，不論他是什麼人，如果有一個總統，讓我們的人民走上街頭，在這麼冷的地方站這麼久，這個總統應該要感到羞愧。」昨天台北的街頭只有10度多的低溫，天上還不時的飄著絲絲細雨，超過15萬人民走上街頭高喊「司法正義」，她反問賴清德，民進黨政府難道不覺得羞愧嗎？

李彥秀感嘆，昨天是司法節，不僅民眾對司法信任度屢創新低，更有81.7%民眾呼籲制訂「關說司法罪」追究政治人物或有權勢的人試圖干預司法判決的行為，賴清德卻在這一天選擇「沉默」，請問民進黨在害怕什麼？

李彥秀說，群眾運動看的不僅是人數，更是活動的組成，昨天在活動的現場，不僅看到年輕的小草，更看到許多30至50歲的臉孔，甚至還有推著娃娃車的年輕夫婦，這些上有老、下有小的社會中間選民走上街頭，這反應出昨天的活動的意義早已超過聲援柯文哲個人，而是對於賴清德執政8個月來所積壓的不滿，討厭民進黨再次成為「全國最大黨」。