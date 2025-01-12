虧柯建銘「你告別式我會參加」　韓國瑜：立院打架是民主的展現

▲韓國瑜向學生們講述民主的意義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委羅智強發起的民主學校第6期本周末在雲林縣登場，此次除了解地方治理外，更讓31名參與學子踏查地方，今（12日）一行人到東勢鄉體驗拔紅蘿蔔，立法院長韓國瑜出席為學生們勉勵。韓國瑜鼓勵學生，要以台灣民主為榮，若以不同高度看，立院打架也是民主展現，更自爆曾笑虧柯建銘「你告別式時我也會參加！我告別式你也要來！」

韓國瑜致詞時表示，台灣人民過著民主的生活，已變成我們的DNA，但天上不會掉下來饅頭，民主社會不可能是免費的，很多民主國家為了民主自由，人民跟政府不停抗爭跟衝突，台灣如今很幸運，沒有經過大規模流血衝突，享受到這樣的民主生活，是台灣最重要無形資產。

韓國瑜舉例，「一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是這四隻腳。」保護中華民國台灣安全、保護民主之民、維護好台美關係、維護好兩岸和平，這就是台灣安全四隻腳。因為我們有民主自由的生活，可跟世界上各地民主國家，還有海外華僑連成一條無形的線。

韓國瑜說，大家知道台灣民主過程出現很多亂象，自己日前接見日本華僑，對方說看到台灣立法院一打架，感覺沒面子，臉都快丟光了。但他當立院院長，心中有很大變化，有時候吵架打架，表決各種過激的肢體衝突，其實站高一點來看，都是民主展現的一部分，「我這些年的經歷，像是在坐政治雲霄飛車，當上立委、再選上高雄市長，再被罷免，然後又當立法院院長。大家要想想我須要一顆多大的心臟！」

韓國瑜也稱，自己看了太多政治人物，當年跟著進入立法院很多都已經在天上了。剩兩個同班同學，一個是柯建銘，一個是韓國瑜，「老柯發脾氣時我就拍拍他，請他不要再發脾氣，將來你要告別式的時候我會去參加，然後柯建銘也笑了，相反的我的告別式柯也要來參加」，生命很短暫，將來同學們願意投入民主，也希望能夠當一個民主的小尖兵，為台灣的民主貢獻一己之力。

