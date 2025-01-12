曬父與蔣經國合照感念政績　柯志恩：如今的從政者能無愧乎？

▲柯志恩分享其父與蔣經國的合照。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

明（13日）是故總統蔣經國逝世37週年，國民黨立委柯志恩今日透過臉書發文回憶，蔣經國生前很喜歡到屏東參訪，從現有留存視察影片都可以看到自己父親陪在蔣經國身邊，「若非經國先生的提攜愛護並給予機會，否則以一位37歲的國中校長，怎可能順利參選從政、投入為民服務的工作？」看看如今政治的紛亂、社會的撕裂、人民的苦痛、法治的不彰、權勢的張狂，所有從政者捫心自問能無愧乎？

柯志恩提到，近期朋友將「華視老影片系列--行政院長到屏東縣巡視」分享給她，影片中又看到爸爸陪同經國先生的身影，也再度勾起那段感動又溫馨的記憶。現有留存到屏東視察影片都可看到父親陪在經國先生身邊，且不時低頭和經國先生談話。據爸爸轉述話題總是不離農漁民的生活、工程的進度、稻田栽種和漁獲情形。

柯志恩說，蔣經國格外重視人民生計，走到哪都會詢問物價，也會主動關心縣政有無困難，蔣經國對基層和民眾出自真誠的關懷，完全以百姓為優先的風範，讓父親終生難忘、感佩不已；而若非經國先生的提攜愛護並給予機會，否則以一位37歲的國中校長，怎可能順利參選從政、投入為民服務的工作？

▲柯志恩分享其父與蔣經國的合照。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

柯志恩表示，父親非常感念經國先生，家中也一直擺著他和蔣經國的合照，那是除了家人以外，屬於父親最重要的一張照片，因這張老照片代表他對一位勤政愛民、樸實無華、無私奉獻的卓越政治家，永遠的尊敬與懷念。

明天又逢緬懷經國先生的日子，柯志恩說，祈願所有居高位者，典型在夙昔，勿忘經國先生留給我們的德澤、榜樣與期勉，「政府，必為全民服務，為全民造福，對民眾誠實守信，一切施政都以民眾為依歸：政府，是法治的政府，必循憲法體制，保障人權，做到法律面前人人平等；政府，是有為的政府，必須人才薈萃，權責分明，以力事革新，不斷求進步來提高行政效率；政府，更是團結的政府，由中央至地方，無分地域」。

最後，柯志恩也質疑，看看如今政治的紛亂、社會的撕裂、人民的苦痛、法治的不彰、權勢的張狂，「所有從政者捫心自問能無愧乎？」

