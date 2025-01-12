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台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

▲2025年「關山蘿蔔季」開始啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2025年「關山蘿蔔季」開始啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導


假日親子活動何處是最佳地點、最好玩？關山鎮長推薦要來小鎮實際體驗下田拔蘿蔔。2025年「關山蘿蔔季」10日起一連7天分成上、下午共14個場次舉行，11日第一個週休假期果然出現爸爸媽媽帶著小朋友一起參加。有別於千人拔蘿蔔「人潮洶湧」會擔心碰撞，體驗活動更能感受到尊重土地、崇敬農人的辛勞。

關山鎮長彭成豐雖然在假日暫離公務帶著全家人出遊「下田」，但仍是化身為鎮公所和關山鎮農會舉辦的「幸福蘿蔔季」活動充當代言人。上、下午場都呈現報名人數爆滿的情況，臺東縣政府社會處長陳淑蘭也邀請同仁陪伴家人共同參與。彭成豐表示，關山鎮雖然是全國土地面積第二小的「鎮」、人口數更是全國最少的「鎮」，但關山積極營造熱情希望外地遊客第一次當作是好玩的地方，第二次就能成為最溫暖的家了。

彭成豐指出，「幸福蘿蔔季」的目的除了推廣食農教育從泥巴到嘴巴、從產地到餐桌的精神外，來到關山更能享受「吃當地、食當季」。每人只要繳交250元的活動報名費，不僅可以優雅不用人擠人的下田實際感受拔蘿蔔的樂趣，還能親手完成一瓶蘿蔔乾，更有由在地店家聯手打造的蘿蔔特色餐盒、關山米、蘿蔔糕、草仔粿和彩虹提袋等超過600元的價值好物作為伴手禮帶回家。

關山鎮農會「米國學校」校長彭衍芳說，二期稻作收割後有農民會種植蘿蔔除了可以入菜成為食材之外，存放愈久遠還能增值成為「黑金」，關山還有間「蘿蔔銀行」就是專門用來存放蘿蔔增值。今年蘿蔔田種植有日本小蘿蔔和金茄蘿蔔兩種品種。彭衍芳呼籲民眾在下田享受拔蘿蔔的樂趣之餘，更希望能從中學習尊重土地和崇敬農夫的辛勞，1月18日的「千人拔蘿蔔」則是歡迎大家一起來參加開心玩關山。

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