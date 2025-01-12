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國安局爆「中共在台發展武裝內應」　還成立具軍事背景「狙擊隊」

▲▼國安局大門。（圖／取自Google街景）

▲國安局大門。（圖／取自Google街景）

記者陶本和／台北報導

針對中共以多元管道及手法，對台灣各界進行滲透，吸收國人協力發展組織，或取得我政府機敏資訊一事，國安局為讓國人瞭解中共對我滲透模式，近日完成「共諜案滲透手法分析」報告。國安局12日表示，中共勾結黑幫在我國內發展武裝內應，甚至吸收退役軍人，組織成立「狙擊隊」，規劃對我軍事設施及外國駐台機構等目標，進行狙擊任務。

在滲透目標部分，國安局表示，近年共諜案起訴人數明顯上升，其中2023年48人，2024年64人，較2021年、2022年呈高倍數成長；起訴共諜案件亦從2021年3件、2022年5件攀升至2023年14件、2024年15件。另中共鎖定目標則以現、退役軍人佔比最高，2024年涉案遭起訴退役軍人15人佔23%，現役軍人28人佔43%，顯示現、退役軍人已成為中共對臺滲透之針對性對象。

在滲透管道與手法部分，國安局指出，分析2024年共諜案型態，反映中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，全面對我軍事單位、政府機關、親「中」組織進行滲透，企圖取得我國防機敏資訊，以及在台發展共諜組織、內應網絡，甚而介入我國民主選舉。

在指標案況部分，國安局表示，中共勾結黑幫在我國內發展武裝內應，包括吸收幫派分子，要求在中共武力犯台時，豎立五星旗呼應，並配合發動陰謀破壞。另中共透過幫派分子吸收退役軍人，組織昔日軍中同袍成立「狙擊隊」，規劃對我軍事設施及外國駐台機構等目標，進行狙擊任務。

此外，國安局表示，中共亦利用退役軍人設立空殼公司、開設地下錢莊與賭場，勸誘或脅迫現役軍人蒐集軍事機密、填寫效忠中共誓約書或駕駛軍用直升機投共。同時，中共提供經費資助我國宮廟團體，藉宗教活動接觸現役軍人，利誘渠等著軍服、持五星旗拍攝「對『中』投誠」影片，或交付部隊防衛計畫等文件。

國安局表示，中共指示我民間協會成立「中共統一戰線工作委員會」，在選舉期間邀約村里長及里民組團赴「中」旅遊及接受落地招待，且透由特定網路媒體發布不實民調及新聞報導，企圖影響選舉結果。值得注意的是，隨著網路社群普及，中共透由FB、LINE、LinkedIn等媒介，提供網路貸款接觸現、退役軍人，以提供機敏資料償還債務，或引介軍中同袍發展組織，並透過虛擬貨幣支付酬庸規避查緝。

對於境外勢力滲透，國安局強調，國安情報機關、軍中保防單位、檢調部門已建立協作機制，打造「國安共同威脅圖像」，全力支援偵處共諜案件。檢、審單位對於共諜案成罪見解趨同，在提高案件起訴及審判定罪率下，2024年甚破獲涉案人數達23人共諜網絡，以及判處有期徒刑達20年的共諜案例。近年共諜案件偵破，亦得力於國軍官兵及民眾提供檢舉線索，顯示國人保防安全意識大幅提升。

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