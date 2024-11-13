超扯！照服員帶失智翁向錢莊借370萬　房子被法拍...2女兒才知道

▲台南市議員陳秋宏13日質詢爆料，某長照機構的照服員，竟帶所服務的獨居失智長者去地下錢莊抵押房子借錢，金額高370萬元，直到房子被法拍女兒才知悉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳秋宏13日質詢爆料，麻豆地區某長照機構的照服員，竟帶所服務的獨居失智長者去地下錢莊抵押房子借錢，金額高370萬元，直到房子被法拍遠住台北的女兒才知悉。針對此事，市長黃偉哲表示，本案已依法送辦，社會局、警察局正積極查處中。

陳秋宏說，長照機構照服員連環設計詐騙獨居失智長者，導致2位女兒還不起錢，向他陳情反映不想活了。他要求台南市社會局照管中心立即調查此長照機構，並在調查結束前，停止提供新案給居服單位，停止照服員證照。

社會局盧禹聰表示，這是2023年6月發生，2024年初爆發，社會局獲報後已對涉案的曾姓女照服員予以停業，開罰6千元，並移送法辦，未來若查辦屬實將予以吊照，永不得執業，同時也清查有無其他居服員也涉及類似案件。

但陳秋宏表示，居服單位督導事後竟向長者的兒子表示，房子被法拍拿到的錢會很少，因此願以370萬的價格向長者購屋，他質疑，該房子在麻豆區中心，而且還是三角窗，周遭房價高達上千萬，長者房子價值應更高，陳秋宏怒說，370萬現在能在台南買得到透天厝嗎？明顯是欺騙弱勢！社會局應查辦。

針對此案，市長黃偉哲表示，本案照服員為特約單位照服員，針對其不法手段，不排除為集團性犯罪的可能，目前全案已移送法辦，市府已請警察局及社會局積極處理。

社會局表示，該名照服員目前已因案停業中，社會局獲通報後已將相關資料移送檢警調查。 社會局於調查期間停止機構新派案 ，若經查該機構及照服員確有侵害服務個案權益，將依長服法裁罰，最嚴重將廢止照服員證照及機構設立許可證書。

社會局進一步說明，該案家屬已對照服員提告。因該名照服員恐涉及侵害服務個案權益，社會局也將資料移送調查，若經查屬實，社會局將依長服法第56條處3萬以下罰鍰，並廢止其長期照顧服務人員證明；另長照機構依同法第47條最重處以30萬罰鍰，並公布其名稱及負責人姓名， 情節重大者，得廢止該機構設立許可。

為防止照服員侵害個案權益，社會局表示，照服員每6年需完成120積分在職教育訓練，社會局會加強法制概念，避免類似案件再次發生。此外，社會局定期派員至居家長照機構查核服務情形，並不定時至案家實地抽訪照服員服務情形,另會輔以每年無預警實地查核，倘經查有違法事實，將依長服法相關規定裁罰及依違規記點，嚴重者將終止契約。

經瞭解被害者於2024年4月委請律師具狀至;台南地檢署提告，麻豆分局接獲地檢署指示據以調查，已通知相關涉嫌人到案說明，並函請地檢署偵辦。