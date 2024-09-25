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全社會防衛韌性委員會召開前夕！ 賴清德：台灣不可能簽和平協議

▲▼賴清德出席福摩薩學院方舟計畫民防訓練活動。（圖／總統府提供）

▲賴清德出席福摩薩學院方舟計畫民防訓練活動。（圖／總統府提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

「全社會防衛韌性委員會」即將在26日舉行，會議上將聚焦在民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送等5大主軸。總統賴清德今（24）日下午出席「福摩薩學院方舟計畫民防訓練活動」時表示，期盼未來透過定期召開的「全社會防衛韌性委員會」，讓每個人都能保護自己、幫助別人，團結合作，共同守護台灣這塊心愛的土地，並喊話「台灣絕對不可能簽和平協議，要靠實力才能確保和平」。

賴清德抵達後，首先聽取福摩薩學院謝易宏執行長簡報學院理念。隨後致詞時表示，很高興今天來到福摩薩學院了解大家民防訓練的成果，他深受啟發。對於大家因心有所愛，願意投入大量人力、物力，打造一艘「挪亞方舟」，在國家發生災害時，能自助助人、保境安民，他感到十分欽佩，並代表國人向福摩薩學院及基督長老教會表達由衷感激。

賴清德指出，為因應地震、氣候變遷等因素帶來的複合性災害，從上週「國家防災日」演練及活動中可以看到，除了福摩薩學院，台灣各地政府及組織也致力投入民防工作。過去訓練多集中於因應天然災難，福摩薩學院更透過推動「挪亞方舟計畫」、「安全氣囊計畫」及「危機求生計畫」等三大計畫，進一步預防可能發生的災害。相信大家持續努力，一定能發揮最大效用。

▲▼賴清德出席福摩薩學院方舟計畫民防訓練活動。（圖／總統府提供）

賴清德表示，身為總統兼三軍統帥，他肩負三個使命，第一是保護國家生存發展，捍衛國家主權，不容外來勢力侵略。永遠堅持自由民主憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分；堅持主權不容侵犯、併吞；並堅持中華民國台灣的前途只有2,300萬人民可以決定。

賴清德接著說，第二個使命是守護全體國人身家性命的安全。從蔡英文前總統開始，政府透過國防自主和對外軍事採購，持續積極強化國防力量。此外，台灣要與民主陣營站在一起，共同發揮威懾力量，讓獨裁者不敢輕舉妄動，以備戰來避戰，靠實力達到和平。他表示，台灣絕對不可能簽和平協議，要靠實力才能確保和平，而非靠一紙協議得到和平，那是靠不住的。

賴清德說，第三個使命是發展經濟，照顧台灣每個人民。政府致力強化經濟安全及韌性，這幾年來已有相當成果。2010年，台灣的對外投資，有83.8%投資到中國大陸，去年占比已降至11.4%，多數資金已經流向新南向國家及美國、日本、歐洲等國，我們已有能力立足台灣、布局全球，行銷全世界。

賴清德表示，總統府已成立「全社會防衛韌性委員會」，每3個月召開委員會議，因應國家面臨緊急狀態或天然災害時，全台各地不分東西南北、男女老幼，每個人都能發揮功能，保護自己，也幫助別人，讓機關正常有序地運作，人民持續生活，國軍、政府有更大力量因應災變。

賴清德期盼，未來大家一起努力，只要我們團結合作，一定能成功守護這塊心愛的土地，也讓所愛不致遭到毀壞。

接著，賴清德聽取防災避難地圖應用與社區規劃兵棋推演分組報告，並視察會員實際操作SKED捲式擔架。

包括總統府秘書長潘孟安、立法委員伍麗華Saidhai‧Tahovecahe及福摩薩學院執行長謝易宏等亦出席是項活動。

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