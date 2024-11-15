惡警斜槓地下錢莊「當放款金主」　違法查個資討債下場曝

▲楊梅分局吳姓偵查佐辦案搭上地下錢莊業者兼營放款金主，後來發生金錢糾紛，竟利用警政系統查詢對方個資找人討債遭檢舉。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局楊梅警分局吳姓偵查佐於2019年辦案時搭上地下錢莊陳姓業者，竟成為放款金主，還透過警政系統查詢欠債者的個資，再找人去討債。桃園地院日前審結，依非法利用個人資料罪，判他有期徒刑1年2月。吳員目前停職中。

檢警調查，前楊梅警分局偵查隊吳姓偵查佐於2019年4月間，以偵辦案件名義，透過警政系統查詢債務人戶籍、身分證影像照片及入出境紀錄後，將債務人個資提供給陳姓地下錢莊業者，以便堵人討債，陳姓業者則於2019年10月間、2020年3月間，分別以年息180%、240%之重利放貸他人牟取暴利。

桃檢指揮桃園市調處調查屬實後，搜索吳員住家、辦公室並拘提到案，檢方依洩漏國防以外之秘密罪、重利罪偵辦，桃檢複訊後以10萬元諭令交保候傳。

桃園地院審理時，吳員坦承犯行，法官審酌被告吳員身為警務人員，因與陳姓被告具有悖於警員分際之交誼關係，利用職務上機會犯罪，應予嚴懲，惟念其2人犯後坦承且態度尚可，審結依公務員假借職務上之機會，犯個人資料保護法之非法利用個人資料罪，處有期徒刑1年2月。

陳姓業者被依兩個重利罪，各處拘役50日，應執行拘役80日，陳姓被告其餘對公務員違背職務行為交付賄賂罪則無罪。據指出，吳姓員警案發後改調制服，目前停職中。