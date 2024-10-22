中共操作牛山島演訓　國安人士：顯示聯合利劍B對台灣沒產生影響

▲牛山島。（圖／翻攝Google地圖）



記者陶本和／台北報導



中國福建平潭海事局發布「航行警告」，稱22日上午9時至下午1時，牛山島等部分沿海地區將展開實彈射擊，禁止船舶駛入。事實上，本次實彈射擊僅是例行性、規模有限的近岸火砲演練；一位國安人士分析，今天平潭海事局發布的明明是例行性演訓，這證明上週「聯合利劍B」軍演對台灣社會沒有造成影響。

在福建例行演訓的消息公布之後，部分媒體放大牛山島「距離台北市直線距離165公里」的角度。一位國安人士受訪時提到，上週14日，為期只有13小時的「聯合利劍B」軍演，中國國台辦發言人陳斌華在記者會上指出：「當天台股震蕩下跌，引起投資者的緊張憂慮，也引發台灣社會各界關注討論，這是事實。」

國安人士表示，這相當程度凸顯了中國這項軍演的目的，就是渲染「戰爭恐懼」，削弱台灣社會的防衛意志和信心。該位人士說，上個禮拜的實情是，台北股市當天雖然一開始有震盪，但最終收盤指數收在22975.29點，不但沒有中國預期中的下跌，反而上漲73.65點，反觀中國的港股，反而跌159.11點。



國安人士進一步言，從平潭海事局的官網可以發現，過去半年來，中國分別在5月9日平潭牛山島附近水域、6月25日平潭橫山島沿海、8月15日平潭風球山沿海進行實彈射擊。除了都有明確提供進行實彈射擊的四點連線水域範圍，禁止船隻駛入，也都同樣提前對外公佈。



國安人士表示，以今年5月9日為例，同樣都是在平潭牛山島附近水域進行實彈射擊，當時就沒有人刻意炒作連結。今天平潭海事局發布的明明是例行性演訓，這證明上週軍演對台灣社會沒有造成影響，才需要透過在地協力者的幫助，再嘗試對民眾灌輸戰爭恐懼，試圖造成民心浮動。