義民宅氣爆屋主夫婦雙亡　52歲台灣籍妻子遺體尋獲

▲52歲台灣籍女子張愷恩遺體25日尋獲。（圖／翻攝自臉書）



記者詹雅婷／綜合報導

義大利盧卡省莫拉扎納鎮（Molazzana）一棟兩層樓別墅21日晚間發生爆炸，整棟房屋坍塌起火，新加坡籍男性屋主遺體22日尋獲，52歲台灣籍妻子張愷恩遺體起初遍尋不著，直到25日中午才在廚房位置找到。

聯合早報報導，68歲新加坡籍男性屋主司徒國明22日與妻子張愷恩用餐後返家，結果疑似煤氣外洩引發爆炸，夫妻倆被埋在瓦礫堆下。依據初步調查，爆炸衝擊力道造成別墅牆壁坍塌，還有人宣稱遠在數公里外都能聽見爆炸巨響。

事發隔日，司徒國明遺體在瓦礫殘骸之中尋獲，但張愷恩遺體遍尋不著。搜救單位出動無人機、搜救犬尋找，直到當地25日聖誕節當天中午12時左右，才在廚房位置的瓦礫堆尋獲遺體。據信廚房就是爆炸點。

當局正在等待身分比對結果，警方持續進行調查，釐清事發原因。

張愷恩弟弟26日在臉書發文哀悼，強調會盡快帶她回家，孩子們都十分想念姑姑與姑丈，「請不要掛念，我會照顧好咱們爸媽的，人生最後這段路，妳和最愛的人一起牽手離開且不帶遺憾，我是充滿感恩的。願你們在另一個世界繼續相知相守，並一如既往地充滿歡笑與喜樂」。

司徒國明是新加坡食神司徒國輝的弟弟。司徒國輝23日曾透過臉書發文說，願他與嫂嫂安息。