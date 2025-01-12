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師大生發現「寶石棘影熊蟲」！圓潤剔透橘黃色　新物種澳門首見

▲▼台師大碩士生梁頴儀，在澳門發現新的水熊蟲物種，根據其外型命名為「寶石棘影熊蟲」。（圖／台師大提供）

▲梁頴儀在澳門發現新的水熊蟲物種，根據其外型命名為「寶石棘影熊蟲」。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

來自澳門的台師大生命科學系碩士生梁頴儀，在澳門發現新的水熊蟲物種，因為體色呈剔透的橘黃色，外型圓潤如寶石，被命名為「寶石棘影熊蟲」。這不僅是澳門首次記錄的水熊蟲物種，也為當地微觀生物學研究開創新篇章，展現澳門潛藏生物多樣性價值，希望激勵更多人投入微觀生物學領域，探索未知生物世界。

梁頴儀回憶說，2019年返回澳門期間，在澳門望廈山市政公園採集地衣樣本時，意外發現了這一新物種，命名為《Echiniscus gemmatus》，中文名「寶石棘影熊蟲」，主要是根據其外型，希望引起社會對澳門生態環境及微觀生物研究的關注，其研究成果去年12月發表在國際期刊《Zootaxa》。

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▲▼台師大碩士生梁頴儀，在澳門發現新的水熊蟲物種，根據其外型命名為「寶石棘影熊蟲」。（圖／台師大提供）

▲梁頴儀發現新的水熊蟲物種「寶石棘影熊蟲」，體色呈剔透的橘黃色，外型圓潤如寶石。（圖／台師大提供）

水熊蟲以其耐極端環境的能力著稱，但因為體型極為微小，研究難度相當高。在研究初期，梁頴儀憑藉自學和參考書籍，逐步掌握水熊蟲採集與觀察技巧，她的第一隻水熊蟲樣本，就在台師大生命科學系實驗室中找到的。梁頴儀說，這樣發現為她帶來極大成就感，也進一步堅定她研究水熊蟲的熱情。

隨後，梁頴儀加入林仲平教授的實驗室展開專題研究，並在大學期間持續採集來自陽明山的水熊蟲標本。暑期赴中央研究院實習期間，梁頴儀學習DNA分子分析技術，成功填補新種鑑定所需的科學數據。

梁頴儀為克服澳門及台灣水熊蟲研究資源有限的挑戰，透過台師大和中研院的實驗室合作，發現新種後，更主動聯繫波蘭的水熊蟲分類學專家Łukasz Kaczmarek教授及其指導，成功完成物種鑑定工作。研究過程中特別依賴 DNA 分析技術，為新種的確認提供重要依據。

▲▼台師大碩士生梁頴儀，在澳門發現新的水熊蟲物種，根據其外型命名為「寶石棘影熊蟲」。（圖／台師大提供）

▲梁頴儀在澳門發現新的水熊蟲物種「寶石棘影熊蟲」，希望有更多人投入微觀生物學領域。（圖／台師大提供）

梁頴儀指出，全球已知水熊蟲超過1400種，水熊蟲不是昆蟲，屬於無脊椎動物，在生態系統中具有頂級捕食者地位，適應極端環境的能力一直是科學研究的重點。由於水熊蟲體型微小，過於細小的水熊蟲在處理過程中，增加實驗難度，這一過程不僅考驗她的實驗技術，也造就她在面對挑戰時，學會懂得堅持與創新。

梁頴儀說，這次發現不僅是個人成就，希望這項發現能激勵更多學生和學者，投入微觀生物學領域，探索未知的生物世界，相信會有更多驚喜，等待著我們去發現。她強調，科學探索永無止境，每一項新發現都可能成為未來研究的基石。

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