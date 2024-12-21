澳門回歸25周年　陸委會：「愛國者治澳」成政治運作主軸

▲澳門20日舉辦「回歸祖國25周年大會」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

澳門20日舉辦「回歸祖國25周年大會」，陸委會同日也公布「澳門移交25週年情勢研析報告」，其中指出，澳門年內完成第六屆行政長官（特首）換屆選舉，由濃厚「中國色彩」的終審法院院長岑浩輝出線，「國家安全」、「愛國者治澳」及「國家整體利益至上」等成為澳門政治運作主軸。

陸委會表示，澳門經濟持續成長復甦，GDP、入境旅客人次、博彩收入等數據已恢復疫前8成以上，但仍有發展不均等隱憂。澳門整體社會情勢穩定，但出現新聞自由空間緊縮的疑慮。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，中國大陸持續推出惠澳措施，除放寬澳門服務業進入陸方市場門檻，並在旅遊經濟、金融債券、文化領域等層面挹注資源；陸澳也在「粵港澳大灣區」框架下，就稅收徵管、人才交流、應對突發事件等簽署合作協議，陸澳關係愈趨緊密。

陸委會也提到，國際社會持續關切澳門「維護國家安全法」修正實施對自由人權的影響；美國續將澳門列為人口販運問題最嚴重的地區之一，並限制對澳門高科技投資。

陸委會強調，疫後台澳人員往來呈回溫趨勢，顯示我澳門辦事處服務雙方民眾仍具相當的重要性。但澳府對我澳門辦事處新任人員設置「一中承諾書」障礙，致派駐人員無法正常輪替，政府仍會勉力維持為民服務及業務運作。

陸委會還說，我方將續以人民福祉為念，一秉務實及互惠原則，推動雙邊健康有序交流，致力維持駐館為民服務功能；同時密注情勢變化，強化風險管控，以維護國家安全，保障人民權益。

▼澳門新葡京酒店。（圖／路透社）

