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高行健新書《呼喚新文藝復興》發表　提倡藝術與文學回歸創作自由

▲▼台師大為高行健新書《呼喚新文藝復興》舉行發表會，高行健則呼籲，文學與藝術回歸創作自由，解脫政治與市場的束縛。（圖／台師大提供）

▲台師大為高行健新書《呼喚新文藝復興》舉行發表會，高行健則呼籲，文學與藝術回歸創作自由，解脫政治與市場的束縛。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台師大講座教授、諾貝爾文學獎得主高行健，發表新書《呼喚新文藝復興》。該書是高行健多年來對文藝與自由的深刻思考結晶，內容涵蓋對當代文化和藝術創作的深入探索，反映其終身藝術理念的集大成之作。高行健也呼籲文學與藝術回歸創作自由，解脫政治與市場的束縛，重新尋求人性與美學的詩意聯繫，開啟一場全新的文藝復興。

高行健以小說《靈山》榮獲諾貝爾文學獎。由於擔任台師大講座教授，台師大昨（19日）晚、也就是法國當地中午，舉辦高行健《呼喚新文藝復興》新書發表會。高行健自巴黎透過視訊連線參與，分享他在書中所要傳達的藝術創作理念，台師大校長吳正己等人親自參與。

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《呼喚新文藝復興》由台師大出版中心出版，台師大表示，該書是高行健多年來對文藝與自由的深刻思考結晶，內容涵蓋他對當代文化和藝術創作的深入探索，彙集了近年來的演講、訪談及相關的研究論述，呈現他跨界創作的核心價值，是一本反映其終身藝術理念的集大成之作。

▲▼台師大為高行健新書《呼喚新文藝復興》舉行發表會，高行健則呼籲，文學與藝術回歸創作自由，解脫政治與市場的束縛。（圖／台師大提供）

▲台師大校長吳正己等人參與高行健新書《呼喚新文藝復興》發表會。（圖／台師大提供）

高行健則在致詞演講中提到，從2013年起，他在新加坡作家節、法國楓丹白露藝術史藝術節、英國牛津大學高峰論壇等多地提出「呼喚新文藝復興」的呼籲，並引發廣泛的學術與藝術回應。他說，這場呼喚並不局限於歷史回顧，而是面向當代，呼籲文學與藝術回歸創作自由，解脫政治與市場的束縛，重新尋求人性與美學的詩意聯繫，開啟一場全新的文藝復興。

台師大校長吳正己表示，高行健從2012年起擔任台師大講座教授至今，台師大更於2021年成立高行健資料中心，致力於保存和推廣高行健的藝術與思想成就。資料中心收藏了高行健捐贈的大量珍貴資產，包括圖書、畫作、文物、影像資料與手稿，並持續進行典藏的數位化與研究，協助他完成創作生涯的總結。資料中心的成立不僅為高行健的研究提供了豐富資源，也深化了台師大與高行健的合作關係。

高行健也提到，台師大對他的支持不僅僅是出版與展覽，還包括多年來對其研究的推動，讓台灣成為他創作與研究的重要基地。

台師大指出，高行健在這本《呼喚新文藝復興》新作裡也急切呼籲，文學與藝術應擺脫意識形態與市場操作的束縛，回歸個體自由，追求人性、審美與詩意的真實表達。這本作為人生創作總結的集大成之作，將會成為研究高行健作品的重要資源，也為所有熱愛文學藝術的讀者提供啟發。

▲▼台師大為高行健新書《呼喚新文藝復興》舉行發表會，高行健則呼籲，文學與藝術回歸創作自由，解脫政治與市場的束縛。（圖／台師大提供）

▲台師大為高行健新書《呼喚新文藝復興》舉行發表會，高行健則呼籲，文學與藝術回歸創作自由，解脫政治與市場的束縛。（圖／台師大提供）

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