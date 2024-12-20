澳門主權移交25年　BBC中文網：博彩業遇轉型挑戰

▲澳門舉辦「回歸25周年大會」。（圖／路透社）



文／中央社台北20日電

今天是澳門主權移交25年，同時也是第6任政府宣誓就職日，新任特首岑浩輝時代來臨。BBC中文網今日發文細數支撐澳門的博彩業正面臨5大陣痛的轉型挑戰，中國大陸民眾「特種兵旅遊」興起與「適度多元」的產業政策等衝擊博彩業。

澳門第4名特首岑浩輝今天上任，他所提出的政策是「嚴格規範行業依法、健康、有序發展」。

BBC中文網今天列出5大澳門博彩業轉型陣痛的挑戰，包含貴賓廳衰落、中場飽和；中國大陸「特種兵」旅遊的衝擊；從「一業獨大」到「適度多元」；對手變多；賭場前線人手青黃不接。

報導指出，前澳門博彩中介人協會會長林繼光形容賭業現況為「那些經營者現在表面上看好像都挺健康，挺風光的，但實際是挺困難的。」

▼澳門「新葡京」酒店。（圖／路透社）



現今賭場主要收入來源從貴賓廳轉變成中場。賭場的中場，是指滿法定年齡21歲的人都能進入的場區，投注豐儉由人；相比之下，貴賓廳須獲得邀請，注碼金額更高。

林繼光指出，「貴賓廳是優質賭客，一注就是一、兩百萬，要是中場的話才一、兩百元（一注），那就要一、兩萬人去追回它。」新制度下中場的承載能力已接近飽和。

報導表示，疫情後中國大陸民眾消費模式改變，衝擊澳門經濟。原本澳門博彩業的主要客群為中國大陸遊客，林繼光表示，「特種兵旅遊」興起，旅客坐「發財巴」（免費穿梭巴士）、去各大賭場中心吃點心，然後去拍照，這都是免費的。

2023年澳門入境旅客2821萬多人次，相當於2019年的71.6%；67.5%來自中國大陸，其次是佔25.5%的香港，排行第三的是佔1.8%的台灣。

儘管中國大陸旅客占比高，但他們未能帶來以前的經濟效益。林繼光提及，在中國管制資金外流的政策下，大陸旅客帶錢到澳門「相當困難」。

澳門賭場高額中場管理人員里昂指出，現在澳門趨向休閒娛樂，基本上每週都有音樂會。從疫情開放之後，澳門的演唱會一場接一場，體育比賽也在增加。

這是澳門政府試圖改變「一業獨大」的舉措。報導指出，「適度多元」一詞說了23年。從2001年時任澳門特首何厚鏵在施政報告中提出「維持產業結構的適度多元和均衡」，到剛卸任的特首賀一誠早前稱，博彩業佔澳門GDP比重為36.2%，說明澳門已扭轉博彩業「一業獨大」的情況。

岑浩輝上任前夕接受中國官方媒體聯合訪問時指出，經濟適度多元不是一個要研究的課題，而是一個必答題。

然而林繼光指出，歌迷傾向年輕的歌手與組合，他們所舉辦的演唱會未能為賭場帶動投注，因為那些歌迷對賭場不感興趣。

除此之外，雖然澳門希望產業多元並成為「世界旅遊休閒中心」，但更大的挑戰正在來臨。林繼光說明，「泰國準備開賭，日本又準備開賭，你怎麼跟別人比呢？」

疫情之後各行業逐漸復甦，根據澳門統計暨普查局指出，博彩業人力資源需求有所增加。化名「諸先生」的資深賭場主管觀察，澳門各大賭場近期不怎麼聘請荷官，荷官年紀也有「老年化」趨勢，「大部份是阿叔，阿姨」。

里昂回憶，賭權開放初期，在賭場當荷官頗為風光，升職加薪快，「很多人會羨慕」。

根據澳門特區勞工事務局統計，2024年10月，澳門有外籍僱員18.3萬人，但賭場荷官與賭場監場主任受政策保護，只許澳門居民任職。

里昂認為政府有必要保障澳門荷官就業，並指出「我不會特別跟小朋友說不要進賭場，而且賭場裡面也有很多不同部門。」

不過，上述的「諸先生」則說，他沒有鼓勵孩子加入博彩業的打算，「每個人的際遇都不一樣。」