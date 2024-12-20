促進澳門經濟「適度」發展　習近平親自指示：開發橫琴把握好定位

記者任以芳／綜合報導

澳門回歸25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮今（20)日上午舉行，大陸國家主席習近平發表重要談話，除了指出澳門特色的「一國兩制」實踐取得巨大成功，他也特地強調注意，「中央決定開發橫琴，目的促進澳門經濟適度多元發展，便利澳門居民生活、就業，定位要把握好，不能發展一些與定位不一致的產業項目，要積極主動參與粵港澳大灣區建設。」

澳門回歸25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮今上午10點在澳門東亞體育館舉行，澳門第六任特首岑浩輝帶領主要官員上台宣誓，由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親自監誓，同時發表重要講話。

習近平指出，具有澳門特色的「一國兩制」實踐取得巨大成功，也是保持港澳發展的好制度，並且強調未來要繼續落實中央全面管制權，任何時候都不能動搖，同時尊重兩制差異。「全面準確，堅定不移貫徹『一國兩制』，港人治港、澳人治澳的高度自治方針，確保不會變，不動搖，確保不走樣，不變形。」

▲大陸國家主席習近平出席慶祝澳門回歸25週年大會 。（圖／翻攝 央視）

針對澳門未來發展，習近平也提出4點希望，第一點就是針對澳門未來經濟發展，著力推動經濟制度多元發展，推動實現橫琴、粵、澳深度合作區。

習近平特地強調，「需要注意的是中央決定開發橫琴，目的促進澳門經濟適度多元發展，便利澳門居民生活、就業，定位要把握好，不能發展一些與定位不一致的產業項目，要積極主動參與粵港澳大灣區建設。」

資料顯示，橫琴島又名仙女澳、橫琴山、大橫琴島、小橫琴島，位於廣東省珠海市香洲區橫琴鎮，與澳門三島僅一河之隔。2009年1月，時任中共中央政治局常委、大陸國家副主席習近平在澳門考察期間宣佈，中央決定開發橫琴島。

昔日的邊陲小島成為「琴粵澳深度合作區」發展重鎮，總面積約106平方公里的海島開啓蝶變。當時中央定調橫琴建設目的是「促進澳門經濟適度多元發展」，發展橫琴、帶動澳門也成為習近平重要政績之一。從2009年到2015年,橫琴新區GDP翻了32倍,年均增長78.4%。

經過規劃佈局，2015年4月大陸（廣東）自由貿易試驗區珠海橫琴新區片區正式啓動。2021年9月，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》發佈，琴澳一體化高速發展，合作區推動「四新」產業，澳人澳企在橫琴島落地，快速增長。

綜合陸媒報導，科技研發和高端製造產業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿產業和現代金融產業等「四新」產業正在橫琴迅速落地。今年前三季度，合作區「四新」產業增加值216.03億元，佔地區生產總值的57.8%，提前完成合作區第一階段發展目標。截至今年10月，澳企總數達6521戶，較合作區成立時增長40.6%；今年前三季度澳資產業增加值26.29億元，較2021年同期增長3.2倍。

橫琴粵澳深度合作區經濟發展局局長李子蔚曾受訪時指出，對於許多有拓展國際市場需要的大陸企業，也可以借助澳門與葡語國家、東南亞國家緊密聯動的優勢。

▲ 橫琴島15年來大翻身，成為粵澳深度合作區 。（圖／翻攝 新華社）

近幾年，大陸政府高速開發建設「琴粵澳深度合作區」，目前往返琴澳就業就學、港澳常住居民等民生性客流的持續攀升。據統計，今年以來，在橫琴口岸往返的出入境人員中，上述人員達1332.58萬人次，同比增長38.8%，佔年度客流總量的近七成，是助推口岸年客流增長的主要因素之一。

為了實現琴澳「雙城生活」的民生和經貿通道。廣東省珠海市政府日前宣布一項重大政策，2025年1月1日起，廣東省珠海市的居民將實行赴澳門旅遊「一周一行」政策，擁有橫琴粵澳深度合作區的戶籍居民和居住證持有人，可以申請辦理趕赴澳門旅遊的「一簽多行」簽注。

未來1年內，居民可以不限次數往來澳門地區，每次在澳門的逗留時間不能超過7天。此外，居住證持有者可以在1年後續簽。未來，珠海橫琴的居民和遊客前往澳門將更加便利。

對於橫琴粵澳深度合作區未來的制度銜接，還是專家認為，雙方行政思維和文化的差異，人員編制、權責和待遇上的差異，都需要進一步推動改革。

▼ 橫琴島與澳門地理位置。（圖／翻攝 百度）