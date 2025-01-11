車格停車竟收「繳費單+罰單」！車主見原因傻眼　警證實：無法撤銷

▲有車主因為停車超出格線遭罰，痛批停車格設計有瑕疵。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台北市停車位一位難求，好不容易找到停車格卻還有可能收到紅單！大直一名車主近日將車輛停放於路邊停車格內，未料不僅收到停車費單，還同時遭到罰單處分，原因竟是「車頭超出停車格，涵蓋到紅線範圍」，讓他相當傻眼。對此，警方證實，經員警現場察看，確認違規屬實無法撤銷罰單。

該名車主表示，因為車身比較長，停車時有確認是否停進車格內，卻仍被開罰讓他相當不滿，認為這應是停車格規劃不佳的問題，車身較長的車款都會碰上類似狀況，希望市府及相關單位規劃改善。然而，他在致電1999申訴後，卻得到「兩張都必須繳費」的回應，覺得非常不合理，質疑是否警方亂開單，或是有人針對檢舉。

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對此，轄區警方回應，接獲110報案檢舉後，派員前往現場察看，確認車身涵蓋到紅線範圍後開單，因此認定違規屬實，無法撤銷罰單。警方強調，只有車頭或車尾部分超出紅線範圍，就已經構成違規，可處600到1200元罰款。

針對民眾疑慮，警方也說明，收到檢舉依法取締，符合法律規定，但若停車格的設計或標線規劃真的存在問題，當事人或許得進行申訴，交由交通局認定，才有機會撤銷紅單。