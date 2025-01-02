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彰化年度10大測速桿曝光！這支狂抓1萬2833件奪「桿王」寶座

▲彰化東外環測速桿榮登年度桿王寶座。（資料圖／警方提供）

▲彰化東外環測速桿榮登年度桿王寶座。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中正路2段與中華路口的測速桿，2023年開罰總件數1萬6094件，榮登全縣桿王寶座；彰化縣警局交通隊2日公布2024年全縣10大固定式測速照相取締路段，由彰化市省道台74甲線東外環道2.2公里處回鍋，以1萬2833件違規超速罰單，奪下縣內測速取締第1名，警方呼籲用路人遵守行車速限，以策安全。

▲彰化東外環測速桿榮登年度桿王寶座。（資料圖／警方提供）

▲彰化市新平路與環河街口測速桿榮登第2名。（警方提供）

該10大測速照相取締路段分別為彰化市東外環道、彰化市新平路與環河街口、社頭鄉縣141線與崙饒路口、彰化市縣139線7.7公里處、員林市員埔路與三潭巷口、芬園鄉縣139線8.537公里處、和美鎮線東路5段291號南側170公尺、二林鎮太平路與修心路口、彰化市中正路2段與中華路口、埔心鄉中正路一段與武聖路口。這些路段共開出5萬8064件違規超速罰單，一旦超速，依據道路交通管理處罰條例第40條處1200元至2400元罰鍰，罰單總金額高達6967萬餘元。

序號 地點 違規件數
1 彰化市東外環道 1萬2833件
2 彰化市新平路與環河街口 8570件
3 社頭鄉縣141線與崙饒路口 7914件
4 彰化市縣139線7.7公里處 6936件
5 員林市員埔路與三潭巷口 4318件
6 芬園鄉縣139線8.537公里處 4051件
7 和美鎮線東路5段291號南側170公尺 3964件
8 二林鎮太平路與修心路口 3668件
9 彰化市中正路2段與中華路口 3013件
10 埔心鄉中正路一段與武聖路口 2797件
總計 10大測照路段 5萬8064件

彰化縣警局在全縣裝設有66支固定式測速照相桿，34支設有照相主機，有17支具有雙向拍照功能，最令人關注的是彰化市中正路2段與中華路口主要為取締超速、未依號誌指示、機車未依兩段式左轉、跨越雙白實線，首度上場就開出1萬6094件亮眼業績，榮登2023年取締冠軍，今年則直落到第9名。

交通隊表示，2024年測速前3名中，彰化市新平路與環河街口、社頭鄉縣141線與崙饒路口的測速桿，都與2023年一樣，維持在2、3名，彰化市東外環道2.2公里處測速桿則搶下「桿王」寶座。

▲社頭鄉縣道141線與崙饒路口處測速照相桿。（資料圖／警方提供）

▲社頭鄉縣道141線與崙饒路口處測速照相桿。（資料圖／警方提供）

警方指出，近年來全縣測速照相取締前10名都有大幅度變動，研判應是這些熱門取締路段業績開紅盤，用路人收到超速罰單後心生警惕，下回再經過該路段多會減速，對於降低違規件數的確有效果，最重要的是減少超速所造成的交通事故危機。警方再次呼籲用路人，開車上路一定要遵守行車速限放慢車速，以策安全。

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