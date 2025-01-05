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阿姨人肉佔車位「年輕人不懂尊重」！女駕駛一招反擊全場讚爆

▲▼女駕駛開車上路，遇到阿姨人肉佔位，結局讓網友讚爆。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲女駕駛開車上路，遇到阿姨人肉佔位，結局讓網友讚爆。（圖／翻攝《爆料公社》）

記者柯振中／綜合報導

公共停車格大家都能夠停放，若用「人肉佔位」的方式，恐怕會吞下罰單。一名女駕駛近日駕車上路，準備停放車輛時，卻遇到了肉身佔車位的阿姨，對方還大罵「年輕人都不懂尊重」，氣得她直接報警處理，並且指認阿姨，結局令網友大快人心。

這名女駕駛在「爆料公社」表示，日前開車外出、準備停車時，發現有名阿姨肉身佔車位，甚至還對自己的行為理直氣壯，認為自己是對的。

女駕駛實在氣不過，於阿姨發生爭執，對方不斷跳針「年輕人都不懂尊重」，並且出言謾罵，直到她報警處理才離開。不過，女駕駛並沒有就此作罷，雖然停了車位，但還是帶員警進入餐廳，指認謾罵她的阿姨，讓員警把人帶回去做筆錄，「也讓她飯也沒辦法吃又丟臉，言語謾罵還是要付出代價的～。」

▼女駕駛開車上路，遇到阿姨人肉佔位，結局讓網友讚爆。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲▼女駕駛開車上路，遇到阿姨人肉佔位，結局讓網友讚爆。（圖／翻攝《爆料公社》）

女駕駛的做法曝光後，不少網友為此大讚，「他們有他們自己祖傳的交通法規」、「阿姨沒想過有人會帶警察來指認，這餐難消化了」、「超好笑，到餐廳指認，讓她連一頓飯都沒辦法好好吃」、「年輕人，你這樣做…就對了。」

根據我國《道路交通管理處罰條例》第78條，若行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通等行為，可處500元罰鍰。此外，根據《道路交通管理處罰條例》第82條，若在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨害交通之物，可處1,200元以上、2,400元以下罰鍰。

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