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海大吳彰哲關鍵技術助藻類產業　榮獲第21屆國家新創獎

▲海大吳彰哲關鍵技術助藻類產業。（圖／國立臺灣海洋大學提供）

▲海大吳彰哲特聘教授獲第21屆國家新創獎。（圖／國立臺灣海洋大學提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國立臺灣海洋大學食品科學系特聘教授吳彰哲及其研究團隊，以「高值化機能性藻多醣素材之開發與應用」技術，使用環保酵素水解製程量產藻多醣，並建立生理活性評估平台，大幅提升藻類原料的附加價值，成功整合下游產業，推動藻類產業升級，榮獲第21屆國家新創獎農業與食品科技類「學研新創獎」。

藻多醣的多重功效與應用潛力

吳彰哲教授團隊長期致力於藻類活性物質的應用開發，研究證實藻多醣具有抗氧化、抗發炎、抗病毒、抗癌、抗肥胖及免疫調節等多項生理功效。特別是在COVID-19疫情之後，民眾更加重視免疫力的調節，而藻多醣作為益生質，能優化腸道菌相，為益生菌提供良好生長環境，達到平衡免疫力的效果。目前，藻多醣在氣喘、異位性皮膚炎等過敏性疾病的改善方面也顯現出顯著成效。

藻多醣的應用範圍廣泛，不僅可開發為保健食品、美妝產品，還具有進一步用於醫藥的潛力。國內市場已經展現出藻多醣相關產品的經濟規模，但傳統酸鹼水解法的商業化萃取存在破壞生物活性及污染環境的缺點。

▲海大吳彰哲關鍵技術助藻類產業。（圖／國立臺灣海洋大學提供）

▲酵素水解法能夠較完整保存海藻的生物活性成分。

綠色酵素水解技術的突破

吳彰哲教授團隊開發的酵素水解法，不僅能完整保留海藻的生物活性成分，還能純化並量產不同分子量的藻多醣，同時顯著提高功能性硫酸基的含量。該技術屬於綠色製程，避免廢水污染，實現對環境友善的生產方式。此技術不僅解決了傳統製程的環境問題，更建立了藻多醣在抗氧化、免疫調節、血糖控制、抗病毒和抗癌等功能上的評估平台，為藻類產業提供高附加價值的解決方案。

永續發展與產業鏈整合

吳彰哲表示，臺灣四面環海，具備發展大規模海藻養殖的天然優勢。藻類不僅能作為經濟作物，其生長過程吸收大量二氧化碳，更有助於發展海洋碳匯。藻類在萃取功能性成分後，其殘渣還可作為飼料或肥料，實現「全藻利用」的循環經濟理念。該團隊整合藻類保健食品、化妝保養品及寵物飼料等下游產業，打造一條綠色產業鏈，期望加速臺灣藻類產業的升級與國際化。這項創新技術不僅展現了藻類產業的無限潛力，更為綠色經濟與永續發展注入新動能，成為臺灣在國際藻類產業中的重要競爭力。

▲海大吳彰哲關鍵技術助藻類產業。（圖／國立臺灣海洋大學提供）

▲吳彰哲特聘教授（右2）於202412月26日第21屆國家新創獎頒獎典禮受獎。

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