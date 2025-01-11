基隆提升冬季居家安全　消防局免費到府安裝住警器

▲基隆市消防局免費到府安裝住警器。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

冬季是火災事故的高發期，特別是電氣相關的火災和一氧化碳中毒，往往源於日常生活中的小疏忽，卻可能帶來無法挽回的後果。基隆市消防局特別提醒市民，在冬季更應加強居家安全防範。「本周基隆Podcast」邀請到基隆市消防局隊長黃軍緯分享冬季火災和一氧化碳中毒的防範技巧，消防局也推出五樓以下免費到府安裝住警器的服務，以及添購強制排氣型熱水器補助3000元的政策。

黃軍緯指出，電氣火災多半是因延長線使用不當造成，最常見的問題是同時插入多個高功率電器，導致負載過高、發熱進而引發火災。他建議市民，最好分開插座使用或一次只使用一個高功率電器。此外，應定期檢查家中延長線是否有因長期發熱而硬化的情況，若發現問題應立即更換，以免發生危險。

▲基隆市府發言人余治明（左）、基隆市消防局隊長黃軍緯（右）。

住警器則是居家防火的最後一道防線。黃軍緯表示，已有多起火警案例因住警器的鳴響及時提醒住戶，挽救了人命和財產安全。為鼓勵更多市民安裝住警器，基隆市政府推出免費住警器到府安裝的補助計畫，只需向當地消防局申請，即可享有這項服務。黃隊長強調，住警器的作用關鍵在於早期預警，特別是火災發生於夜間時，能有效保障家人安全。

除了火災，冬季的一氧化碳中毒也是常見的安全隱患。黃軍緯提醒，使用煤油暖爐或鹵素電暖器時，應注意保持通風，避免在密閉空間內使用。此外，熱水器的安裝位置也至關重要，應確保在通風良好的地方，避免排氣不暢導致中毒。若家中使用的熱水器需要排氣，消防局亦提供檢測服務，並提供每台3000元的補助，協助市民更換為強制排氣型熱水器，提升居家安全。

主持人余治明說，火災與中毒事故看似遙遠，但其實往往隱藏在日常生活的細節中。僅需花費一點時間檢查家中的延長線、取暖設備及熱水器，並加裝住警器，即可有效降低事故風險。呼籲市民多加利用市政府的補助服務，共同打造更安全的居家環境。