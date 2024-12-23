天冷室內加裝熱水器...女兒開門驚見父母中毒雙亡　鄰嘆：才宣導過

▲新北市八里區一對69歲夫妻倒臥屋內不治，警消到場發現熱水器安裝在室內且通風不良，研判是一氧化碳中毒雙亡。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市八里區中山路二段一處民宅21日發生雙屍命案！一對69歲老夫妻被發現倒臥房內，由於現場熱水器裝設在室內，加上室內通風不良，警消研判2人疑因一氧化碳中毒雙亡。據了解，這對夫妻平常1樓前方經營早餐店，後方就是2人住處，案發當天女兒拿著雞肉回家要給爸媽享用，沒想到打開鐵捲門進入後，赫然發現2人倒臥房間內已無生命跡象。

據鄰居表示，這對夫妻在這裡經營早餐店約3年，平時與鄰居互動很好，待人很親切，女兒雖然沒和爸媽同住，但三不五時都會來看雙親，21日下午5時許，女兒帶著雞肉回家要給2人吃，用遙控器打開鐵門進去後，卻發現爸媽已倒臥房內沒了生命跡象，報警送醫後仍回天乏術。

▲夫妻倆在住處前方經營早餐店，鄰居透露2人平常待人親和。（圖／記者陳以昇翻攝）



鄰居進一步表示，夫妻倆原本都是使用電熱水器，可能是熱水器容量不足，才又加裝一台瓦斯熱水器，但不知道2人從哪拿來一部舊瓦斯熱水器，還安裝在室內，才會造成一氧化碳中毒。另外，消防局在9、10月入秋後，有發函到管委會，宣導熱水器要安裝在通風良好地方，管理人員也都有向街坊宣導，沒想到仍發生憾事。

消防隊員到場後雖未檢測到屋內有明顯一氧化碳數值，但發現熱水器安裝在室內，瓦斯桶開關處於開啟狀態。初步推測，夫妻可能在洗澡後回房間睡覺，由於室內通風不良，導致在睡夢中中毒身亡。