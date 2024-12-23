今年CO中毒已釀3死59傷！這縣市15人送醫最高　消防署曝保命關鍵

▲新北市八里區前天一對夫妻倒臥屋內，經確認為一氧化碳中毒意外。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市八里區21日晚間，一對夫妻在家中遭人發現倒臥於房內，送醫搶救仍宣告不治，初步排除有外力介入，繼今年1月份在新竹縣，消防署將這對夫妻列入一氧化碳中毒意外；而發生在今天（23日）台北市男子倒臥浴室身亡，由於現場未測出「一氧化碳」數值，尚不列入中毒統計。

據消防署統計，從今年1月開始至昨天（22日），全台共發生23件一氧化碳中毒事件，共造成3位民眾死亡、59人送醫，其中以台中市6件15人為最高，其次為台北市5件12人，而分別在新竹縣、新北市，皆因戶外型熱水器安裝不良，導致先後造成1名男子及1對夫妻不幸喪命。

▲消防署統計今年1月至昨天22日，共發生23起一氧化碳中毒案件。（圖／消防署提供）

今天上午台北市消防局獲報，中正區一名年約40歲男子倒臥於浴室內，救護人員抵達，發現男子已明顯死亡，並呈現屍僵狀況，疑似一氧化碳中毒導致，家屬並表示發現當時，屋內有濃濃瓦斯味，但經瓦斯公司及消防人員現場檢測，並未發現殘留一氧化碳數值，不排除可能家屬把門窗打開，屋內一氧化碳散了，導致儀器檢測不到數值，因此確切死因待檢警相驗，才能進一步確定。

消防署呼籲，民眾要依住宅通風條件，安裝正確型式熱水器。戶外型熱水器要安裝於戶外通風處，如裝在陽台，不要加裝窗戶及吊曬過多衣物影響通風；如加裝窗戶或室內型，需選擇有強制排氣功能熱水器，務必保持對外通風；在使用熱水器時，如有出現頭暈、想吐症狀，有可能是一氧化碳中毒，請立即開窗通風，並撥打119求助。

▲北市中正區一名男子陳屍浴室，目前尚不列入一氧化碳中毒意外。（圖／記者黃彥傑攝）