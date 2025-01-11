英財長抵北京：中英「務實且可預料」關係　有助經濟成長和貿易

▲英國財政大臣里夫斯11日與大陸國務院副總理何立峰會面。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）今（11）日展開對中國大陸的訪問。她表示，與北京「務實且可預料」的關係將有助於促進經濟成長和貿易，並稱雙方進行開放和坦誠的對話非常重要。

里夫斯是自七年前時任英國首相梅伊（Theresa May）與大陸國家主席習近平會談以來訪中的最高級別英國政府官員，她希望此行重啟已凍結近六年的高層經濟和金融談判。

綜合路透社和法新社報導，里夫斯在英國自行車品牌Brompton的北京展廳對記者說「成長是本屆政府的首要任務，為了讓我們的國家變得更好」，「這就是為什麼我來到中國，為英國企業對世界各地的出口和貿易打開切實利益，確保我們能更多地進入世界第二大經濟體。」

在參觀自行車店後，里夫斯與大陸國家副主席韓正會晤，並告訴他「在我們意見一致的領域，以及在我們存在分歧的領域，進行開放和坦誠的對話非常重要」。

里夫斯當天還率團在北京釣魚台國賓館與大陸國務院副總理何立峰會面，雙方展開中英經濟財金對話。英方代表團成員包括渣打銀行主席維納爾斯（Jose Vinals）、匯豐銀行銀行主席杜嘉祺（Mark Tucker）等。

里夫斯在重啟中英經濟財金對話時表示，倫敦是「中國金融服務公司及其客戶籌集資本的天然家園，也是中國公司尋求建立全球足跡的一塊跳板」。

里夫斯提到，「通過資本市場，我們有機會深化中英之間的聯繫」，「然而，隨著我們繼續加強金融關係，在監管合作方面更加緊密地開展合作至關重要。」

何立峰在開幕致辭中表示，中國歡迎英國金融企業拓展人民幣服務、推動人民幣更深入地國際化，並歡迎英國企業參與中國綠色金融和養老金產業。里夫斯則表示，她期待中國今年在倫敦發行首個海外主權綠色債券。

中國大陸是英國第四大貿易夥伴，兩國商品和服務貿易額接近1130億英鎊（1380億美元）。