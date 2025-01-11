　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

英財長今訪中　中英經濟財金對話時隔6年重啟

▲▼中英關係。（圖／CFP）

▲中英關係。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）今（11）日起訪問中國大陸，並時隔近六年重新啟動中英經濟財金對話。

大陸外交部發言人郭嘉昆宣布，經中英雙方商定，第11次中英經濟財金對話1月11日在北京舉行。大陸國務院副總理、中英經濟財金對話中方牽頭人何立峰與英方牽頭人里夫斯將共同主持。

郭嘉昆稱，此次對話期間，雙方將就宏觀經濟政策和經濟全球化、貿易與投資、產業合作、金融市場發展、金融監管合作等議題展開討論。

郭嘉昆提到，作為世界主要經濟體和金融大國，中英強化經濟財金交流合作符合兩國利益、符合各界期待，對兩國推動經濟增長和綠色發展具有重要意義，也將為世界經濟發展增添確定性，注入新動力。

郭嘉昆說，「我們期待雙方通過此次對話發掘合作潛力，推動中英經濟財金合作取得更多務實成果。」

法新社指出，里夫斯是自七年前時任英國首相梅伊（Theresa May）與大陸國家主席習近平會談以來，訪中的最高級別英國官員。

另據路透社，里夫斯在一份聲明中說：「在貿易和投資問題上找到共同點的同時，坦率面對我們之間的分歧，並將維護國家安全作為本屆政府的首要職責，我們可以與中國建立起符合國家利益的長期經濟關係。」

法新社分析，現任英國首相施凱爾（Keir Starmer）上任後，致力於將改善對中關係作為其主要外交政策目標之一。此前保守黨政府與北京之間因貿易、人權以及香港議題上的分歧，使中英關係降到了數十年來的最低點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台北11.3度！　創入冬新低
黃國昌進場釘孤枝！　嗆賴清德「傲慢」：人民渴望司法正義
嗆詐騙「緬甸好玩嗎？」　竟收到豬仔上銬工作照
快訊／4縣市非常寒冷！　凍到明晚
洛杉磯富人區「燒成廢墟」！　驚人前後對比圖曝光
遊客比疫情期間還少！　墾丁麥當勞、孫東寶熄燈「找嘸新租客」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男房內裸體被闖入　飯店：白天幹嘛不出門

學歷造假猖獗！　澳門多所大學不再招收大陸非高考生

英財長今訪中　中英經濟財金對話時隔6年重啟

22歲女「割整片頭皮」救燒傷父！　痛喊：用我全身皮都願意

鹹粥嬤金孫證實被公安拘留　海基會致函對岸「轉達家屬訴求」

男子65年前的「燙傷疤痕竟癌變」　他傻眼：幾十年來都沒事

遭查！陸官方公布前大陸女排領隊李全強違法

Zara未來10天將「連關4家陸門市」　母公司回應：不會退出中國

常見HMPV被傳為「不明病毒」　陸外交部：違背科學常識危言聳聽

蘋果推「平價版」 iPhone　鄭州富士康急招工最高月薪3.9萬台幣

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

陸男房內裸體被闖入　飯店：白天幹嘛不出門

學歷造假猖獗！　澳門多所大學不再招收大陸非高考生

英財長今訪中　中英經濟財金對話時隔6年重啟

22歲女「割整片頭皮」救燒傷父！　痛喊：用我全身皮都願意

鹹粥嬤金孫證實被公安拘留　海基會致函對岸「轉達家屬訴求」

男子65年前的「燙傷疤痕竟癌變」　他傻眼：幾十年來都沒事

遭查！陸官方公布前大陸女排領隊李全強違法

Zara未來10天將「連關4家陸門市」　母公司回應：不會退出中國

常見HMPV被傳為「不明病毒」　陸外交部：違背科學常識危言聳聽

蘋果推「平價版」 iPhone　鄭州富士康急招工最高月薪3.9萬台幣

檢察官與吳乃仁聚餐「照片為何流出？」　他分析2可能性：囂張過頭

上班很閒！她月薪36K「領得有點心虛」　網曝經驗：無法占太久便宜

機器人LLM市場估2028年破千億美元　輝達 WFM平台成主流

洛杉磯野火400動物燒燙傷　白狗變灰狗、橘貓鬍子燙捲

出國注意！東南亞麻疹疫情擴大「燒到澳洲」　專家曝原因

加薩實際死亡人數「比官方高出40%」！　最新研究曝恐怖數字

全台急凍！彰化縣32小時內75人緊急送醫　4人心臟驟停

南韓總統官邸警護處長請辭　主動出席接受警方傳喚

武嶺追雪出事了！19歲男駕駛身體突不適　衝上山壁卡水溝畫面曝　

《魷魚遊戲2》196號宋智友IG漲粉！私下是行走的帽子穿搭教科書

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

大陸熱門新聞

2人幼兒園扮演夫妻…20年後真結婚了！

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

22歲女「割整片頭皮」救燒傷父

鹹粥嬤金孫證實被拘　海基會致函對岸

「瘋狂小楊哥、三隻羊」遭提告

全紅嬋發紅包幫慶生　陳若琳一看金額笑翻

男子65年前的「燙傷疤痕竟癌變」

幼時假演夫妻20年後真結婚

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

美衛星拍下「第三款」共軍「六代機」 「黃皮機」停瀋飛集團機庫外

蘋果推「平價版」 iPhone　陸媒：富士康急招工

常見HMPV被傳為「不明病毒」　陸外交部駁斥

前大陸女排領隊李全強違法遭查

英財長今訪中　中英經濟財金對話時隔6年重啟

更多熱門

相關新聞

里夫斯35分準大三元　擋不住騎士8連勝

里夫斯35分準大三元　擋不住騎士8連勝

湖人「鄉村曼巴」里夫斯近期手感火燙，台灣時間1日面對聯盟龍頭克里夫蘭騎士來訪，里夫斯全場轟下35分、9籃板、10助攻準大三元，但騎士在「蜘蛛人」米歇爾26分、4籃板、4助攻領軍下，最終122比110擊敗湖人。但里夫斯仍成為湖人隊史第4位，能連3戰繳出至少25分、10助攻好手。

狂送16助攻！里夫斯繳詹皇級數據

狂送16助攻！里夫斯繳詹皇級數據

詹皇回應勇士最後一波戰術

詹皇回應勇士最後一波戰術

英國會通過挺台動議　陸使館駁：英政府承認台灣是中國一省

英國會通過挺台動議　陸使館駁：英政府承認台灣是中國一省

詹皇16助攻大三元　湖人主場5連勝

詹皇16助攻大三元　湖人主場5連勝

關鍵字：

中英關係中英經濟財金對話里夫斯何立峰

讀者迴響

熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

刮刮樂號碼槓龜仍有1.5萬　原因曝光

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

台中男1240萬買到海砂屋！提告求償法官判免賠

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面