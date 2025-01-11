英財長今訪中　中英經濟財金對話時隔6年重啟

▲中英關係。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）今（11）日起訪問中國大陸，並時隔近六年重新啟動中英經濟財金對話。

大陸外交部發言人郭嘉昆宣布，經中英雙方商定，第11次中英經濟財金對話1月11日在北京舉行。大陸國務院副總理、中英經濟財金對話中方牽頭人何立峰與英方牽頭人里夫斯將共同主持。

郭嘉昆稱，此次對話期間，雙方將就宏觀經濟政策和經濟全球化、貿易與投資、產業合作、金融市場發展、金融監管合作等議題展開討論。

郭嘉昆提到，作為世界主要經濟體和金融大國，中英強化經濟財金交流合作符合兩國利益、符合各界期待，對兩國推動經濟增長和綠色發展具有重要意義，也將為世界經濟發展增添確定性，注入新動力。

郭嘉昆說，「我們期待雙方通過此次對話發掘合作潛力，推動中英經濟財金合作取得更多務實成果。」

法新社指出，里夫斯是自七年前時任英國首相梅伊（Theresa May）與大陸國家主席習近平會談以來，訪中的最高級別英國官員。

另據路透社，里夫斯在一份聲明中說：「在貿易和投資問題上找到共同點的同時，坦率面對我們之間的分歧，並將維護國家安全作為本屆政府的首要職責，我們可以與中國建立起符合國家利益的長期經濟關係。」

法新社分析，現任英國首相施凱爾（Keir Starmer）上任後，致力於將改善對中關係作為其主要外交政策目標之一。此前保守黨政府與北京之間因貿易、人權以及香港議題上的分歧，使中英關係降到了數十年來的最低點。