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大陸 大陸焦點 特派現場

英國會通過挺台動議　陸使館駁：英政府承認台灣是中國一省

▲▼中英關係。（圖／CFP）

▲中英關係。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

英國國會下議院無異議通過動議，反對北京扭曲詮釋聯大2758決議。大陸駐英國使館批評，此舉公然挑釁戰後國際秩序和公認國際關係準則，「只是在無事生非、博取眼球，純屬痴人說夢」，英國政府明確承認中國政府關於台灣是中國的一個省。

英國國會28日通過的動議提到，聯大2758決議確立中華人民共和國是中國在聯合國唯一合法代表，但未提及台灣、未處理台灣的政治地位，也未確立中華人民共和國對台灣的主權。

對此，大陸駐英國使館發言人發布「答記者問」表示，有關動議蓄意歪曲聯大第2758號決議、踐踏國際法、公然挑釁戰後國際秩序和公認國際關係準則，中方表示堅決反對，予以強烈譴責。

該發言人稱，第2758號決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」。作為中國領土不可分割的一部分，台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。「在這一原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。」

他說，1972年，在中英雙方關於互派大使的聯合公報中，英國政府明確承認中國政府關於台灣是中國的一個省的立場，決定從簽署聯合公報之日起撤銷其在台灣的官方代表機構，並承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。

該發言人稱，「英國議會下院幾名反華議員炮製的動議根本撼動不了台灣屬於中國的基本事實和國際共識，也改變不了中國必須統一、也必然統一的前景。他們只是在無事生非、博取眼球，純屬痴人說夢。」

他表示，「敦促英國上述政客停止他們拙劣的政治鬧劇，停止挑戰一個中國原則這一國際關係基本準則。我們敦促英國政府切實遵守英方在1972年中英聯合公報中作出的明確承諾，制止反華政客的挑釁行為。」
 

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