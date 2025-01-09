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雲林人辦理失業給付更方便　即日起海線鄉親北港就能辦

▲虎尾中心加開北港行政辦公室可辦理失業給付等業務，造福更多海線鄉親朋友免除舟車勞累之苦。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲虎尾中心加開北港行政辦公室可辦理失業給付等業務，造福更多海線鄉親朋友免除舟車勞累之苦。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

睽違八年，北港地區再度開辦失業給付認定服務，讓雲林海線的失業民眾，不必再舟車勞頓也可使用一站式服務；虎尾就業中心提供的該項服務為雲林海線求職民眾在農曆年前提前捎來好消息，今（9）日虎尾就業中心北港行政辦公室才開張，就吸引人潮前往申辦服務。

根據過去一年統計資料顯示，雲林海線鄉鎮辦理案件數共1247件，其中鄰近北港行政辦公室包括麥寮、台西、口湖、四湖、元長、東勢、水林，就佔整體三分之一計433件，失業給付週期往往六到九個月，申請與認定集中於虎尾辦理，對偏遠地區的民眾而言，每月常因交通不便而產生困擾，此次北港失業給付重啟，不僅填補了服務空白，更讓雲林海線地區的勞工朋友感受到政府的支持。

▲虎尾中心加開北港行政辦公室可辦理失業給付等業務，造福更多海線鄉親朋友免除舟車勞累之苦。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲虎尾中心加開北港行政辦公室可辦理失業給付等業務，造福更多海線鄉親朋友免除舟車勞累之苦。（圖／記者王悉宇翻攝）

服務內容包含一般求職求才、失業給付申請、認定與就促研習活動，期待透過完善的服務體系，協助失業民眾早日重返職場。一名北港的許小姐在去年12月被公司資遣，本來需要到虎尾辦理失業給付，她說「我昨天接到虎尾就業中心的電話通知說北港也開辦服務了，解決了我的困擾」。

另名陳先生也分享，之前跑虎尾真的太麻煩了，已經整整跑了六個月時間，現在有了這個服務，感覺像是家門口就能處理事情，非常感謝。虎尾就業中心主任廖家偉指出，考量偏鄉科技落差，加上雲林地區民眾使用線上服務的習慣未普及，在民眾的期盼下決定重啟北港的失業給付認定服務，相當開心看到北港在地跟鄰近鄉親也可以享受這樣貼近性的服務。

►聽Podcast #我在案發現場

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北港失業給付雲林海線就業中心

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