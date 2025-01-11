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民雄鄉公所歲末送暖　造福清寒學生、弱勢獨老

▲▼ 民雄鄉公所公益慈善感恩暨物資發放 。（圖／民雄鄉公所提供）

▲▼ 民雄鄉公所結合民間團體資源，舉辦公益慈善感恩暨物資發放 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄鄉公所在送龍迎蛇新春到來之際，為照顧民雄鄉弱勢家庭，結合各界民間資源，11日在民雄鄉公所停車場，辦理「民雄陽光百合情．幸福你我5告讚！」公益慈善感恩暨物資發放活動。

▲▼ 民雄鄉公所公益慈善感恩暨物資發放 。（圖／民雄鄉公所提供）


民雄鄉公所林于玲鄉長表示，她擔任鄉長2年多來，常走到鄉親家庭去關心慰問，會發現一些較困難的家庭需要社會溫暖與支持，而這也是林鄉長秉持用心做好、老幼安居、人民雄大的鄉政目標，也持續廣結善緣，本次邀集中華太陽光慈善功德會辦理發送550戶民雄鄉弱勢家庭「太陽光物資箱」，所發放的物資金額超過新台幣110萬元，有溫暖的大棉被、白米、食物箱等三大份物資，捐助團體還因為物資份量大，多次提醒領取的家戶要小心運載當中的交通安全。

▲▼ 民雄鄉公所公益慈善感恩暨物資發放 。（圖／民雄鄉公所提供）

同時，也媒合嘉義百合扶輪社捐助6位民雄鄉「扶輪之子」清寒學生，共7萬2千元助學金，鼓勵有潛力的鄉親學子在校認真學習，翻轉家庭困境。

▲▼ 民雄鄉公所公益慈善感恩暨物資發放 。（圖／民雄鄉公所提供）

另外，金蟾慈善功德會、嘉邑十四甲聯心會主動邀約林鄉長做公益，連續2年提供80戶民雄鄉弱勢獨居老人「暖暖物資包」，物資金額超過10萬元。再者，因去年捐助團體家訪時發現獨居老人最缺保暖的圍巾、襪子、暖暖包等物品，今年用心加入這些物品幫助鄉親們度過冬天低溫的侵襲。

▲▼ 民雄鄉公所公益慈善感恩暨物資發放 。（圖／民雄鄉公所提供）

本次活動除了開啟114年度民雄鄉公益送愛行動力，林于玲感恩民雄扶輪社、民雄洛陽宮、嘉義縣天臺殿、嘉義市玉龍愛心慈善會、民雄開鎮宮、台南市八卦龍聖功德會等團體，在113年整年度幫助民雄鄉超過400人次的弱勢家庭與社區食堂，因為上述各界團體對公所的信任才能將愛心轉為行動，照亮民雄鄉弱勢家庭，成為善與愛的循環。

 
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