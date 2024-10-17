11點開搶！北一女「小綠綠制服悠遊卡」預購　書包造型包裝超吸睛

▲北一女與悠遊卡公司推出「北一女中造型悠遊卡—永恆校徽款」。（圖／基金會提供）

記者楊惠琪／台北報導

北一女與悠遊卡公司今再攜手推出「北一女中造型悠遊卡—永恆校徽款」，以「小綠綠制服」為造型製作，加上閃閃發亮的校徽，北一小書包更化身包裝，可愛爆棚，售價390元，限量1萬組，今天上午11時起，於全台7-ELEVEN iBon便利生活站、博客來開放預購。

為響應10月17日國際消除貧窮日，北一女中與悠遊卡公司聯合發行限量1萬張的「北一女中造型悠遊卡—永恆校徽款」，並將10% 所得全數捐助給「財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會」。

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兼任該基金會董事長的台北市教育局長湯志民說，北一女學生能夠構思以愛心出發，對社會上的弱勢孩子予以幫助，足以證明教育的成功，政府部門結構性的給予弱勢家庭支援，若再輔以社會資源則力量更可觀。

湯志民說，擔任認助清寒學生基金會董事長職務，接觸到許多企業、宮廟或個人，他們持續捐助、長期支助家境清寒的孩子，這是一種「溫暖文化」，能夠促使社會進步。而弱勢家庭的孩子得到了這份愛與溫暖，讓他們更有自信地往前走。

北一女校長陳智源表示，北市仍有許多看不見的貧窮，這次與悠遊卡公司合作，期盼透過「北一女中・愛轉動」公益活動，號召生活有餘力的校友一同了解並參與，以行動支持同學們熱心公益。

陳智源說，本次活動將銷售金額的10%捐助給「財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會」，幫助家境清寒、家庭突遭逢重大變故學生安心就學。認助相關資訊請洽認助清寒學生基金會，電話：2727-5925或參考基金會官網。

▲ 北一女中校長陳智源（中）手持「北一女中造型悠遊卡-永恆校徽款」與學生合影。（圖／基金會提供）