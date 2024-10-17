　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11點開搶！北一女「小綠綠制服悠遊卡」預購　書包造型包裝超吸睛

▲北一女與悠遊卡公司推出「北一女中造型悠遊卡—永恆校徽款」。（圖／基金會提供）

▲北一女與悠遊卡公司推出「北一女中造型悠遊卡—永恆校徽款」。（圖／基金會提供）

記者楊惠琪／台北報導

北一女與悠遊卡公司今再攜手推出「北一女中造型悠遊卡—永恆校徽款」，以「小綠綠制服」為造型製作，加上閃閃發亮的校徽，北一小書包更化身包裝，可愛爆棚，售價390元，限量1萬組，今天上午11時起，於全台7-ELEVEN iBon便利生活站、博客來開放預購。

為響應10月17日國際消除貧窮日，北一女中與悠遊卡公司聯合發行限量1萬張的「北一女中造型悠遊卡—永恆校徽款」，並將10% 所得全數捐助給「財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兼任該基金會董事長的台北市教育局長湯志民說，北一女學生能夠構思以愛心出發，對社會上的弱勢孩子予以幫助，足以證明教育的成功，政府部門結構性的給予弱勢家庭支援，若再輔以社會資源則力量更可觀。

湯志民說，擔任認助清寒學生基金會董事長職務，接觸到許多企業、宮廟或個人，他們持續捐助、長期支助家境清寒的孩子，這是一種「溫暖文化」，能夠促使社會進步。而弱勢家庭的孩子得到了這份愛與溫暖，讓他們更有自信地往前走。

北一女校長陳智源表示，北市仍有許多看不見的貧窮，這次與悠遊卡公司合作，期盼透過「北一女中・愛轉動」公益活動，號召生活有餘力的校友一同了解並參與，以行動支持同學們熱心公益。

陳智源說，本次活動將銷售金額的10%捐助給「財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會」，幫助家境清寒、家庭突遭逢重大變故學生安心就學。認助相關資訊請洽認助清寒學生基金會，電話：2727-5925或參考基金會官網。

▲北一女與悠遊卡公司推出「北一女中造型悠遊卡—永恆校徽款」。（圖／基金會提供）

▲ 北一女中校長陳智源（中）手持「北一女中造型悠遊卡-永恆校徽款」與學生合影。（圖／基金會提供）

ET快訊
可憐狗兒被「高速狂轉2分鐘」　冷血正妹狂笑
快訊／大谷翔平轟出3分砲！　道奇領先
左營社區被毒蛇咬！10歲童「腳腫成麵龜」　全校警戒
以色列炸死「黎巴嫩市長」！　開會開一半市政大樓被轟爛
八點檔女星宣布結婚！　婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作
連恩佩恩IG最後發文曝　星友人震驚：心碎了
直擊／任天堂台北快閃店開幕！　鐵粉排隊喊：預算無上限

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周六2地雨彈最猛「下到發紅帶紫」　一圖秒懂降雨趨勢

大型車交通事故「7個月奪241命」　陳世凱拍影片宣導路口停讓

交通部上午開會討論外送運價　消基會批倉促：昨傍晚才收到通知

苗栗爆首例本土登革熱！住處外「孑孓很多」　急設篩檢站抓黑數

11點開搶！北一女「小綠綠制服悠遊卡」預購　書包造型包裝超吸睛

比演唱會還熱門！武陵農場櫻花季訂房11／1上午8點開搶

賣原味「200元腳踩吐司」被轟爆！　女Coser甜笑回應了

盛行西風轉成「倒Ω形」輸送冷空氣　周六降溫2地超涼感

蛋價創4年新低　農業部：協助業者拓展通路

月底可能2颱「間接影響台灣」　專家：留意共伴效應異常降雨

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

小優爆新歡「埋胸已婚人夫」　老闆吳宗憲撂重話：要自律

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

周六2地雨彈最猛「下到發紅帶紫」　一圖秒懂降雨趨勢

大型車交通事故「7個月奪241命」　陳世凱拍影片宣導路口停讓

交通部上午開會討論外送運價　消基會批倉促：昨傍晚才收到通知

苗栗爆首例本土登革熱！住處外「孑孓很多」　急設篩檢站抓黑數

11點開搶！北一女「小綠綠制服悠遊卡」預購　書包造型包裝超吸睛

比演唱會還熱門！武陵農場櫻花季訂房11／1上午8點開搶

賣原味「200元腳踩吐司」被轟爆！　女Coser甜笑回應了

盛行西風轉成「倒Ω形」輸送冷空氣　周六降溫2地超涼感

蛋價創4年新低　農業部：協助業者拓展通路

月底可能2颱「間接影響台灣」　專家：留意共伴效應異常降雨

任天堂台北快閃店首曝光超大空間！1:1薩爾達大師之劍、滿滿瑪利歐商品

奧萬大30周年慶系列活動　原民部落小旅行10／26、27搶先登場

台南驚險車禍！騎士路口突鬼切害直行機車撞上　2人慘摔影片曝

7款人氣飲品任意配！手搖飲「2杯99元超殺優惠」改版升級了

國3休旅車猛撞緩撞車！開輔助駕駛閃神釀禍　車頭全爛畫面曝

周六2地雨彈最猛「下到發紅帶紫」　一圖秒懂降雨趨勢

【廣編】世界奢華飯店獎揭曉！福容大飯店福隆獲海灘飯店及溫泉飯店雙料大獎

央行管制後4天出手　創社區最高價買進「萬華指標社區」

快訊／大谷翔平得點圈轟3分砲　道奇7比0領先大都會

超狂女移工斜槓密醫！看影片學醫美、矯正牙齒　同鄉排隊預約

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

生活熱門新聞

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

2波變天！　「下最大」降5℃時間曝

「一片密密麻麻」下周恐有颱風　「有機會間接影響台灣」

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

AI揭2寶可夢「最能代表台灣人」　網一看鼻酸

威力彩飆4.9億！「4星座、4生肖」財運噴發

「我也算靠爸」　小冬瓜曝父最後祝福

即／新北某餐廳驚爆食物中毒案　 暫停營業

陸人氣零食「黃飛紅花生」禁輸入　網購恐觸法

更多熱門

相關新聞

盜刷信用卡58次還偽造簽名　超商員工下場曝

盜刷信用卡58次還偽造簽名　超商員工下場曝

彰化1名超商員工，將男子掉落的信用卡占為己有，13天刷58筆共25萬9459元，用來買遊戲點數與購買商品，並偽造簽名，直到遺失人驚覺遭到盜刷才報警逮人，該員工坦承犯案、也與發卡銀行達成調解，法官依犯侵占遺失物、詐欺取財及偽造文書等罪，共22罪，判處應繳6千元罰金，應執行拘役100日、10月徒刑，可易科罰金，均緩刑3年。

基市府攜手悠遊卡公司做公益　義賣所得全數捐自閉症協會

基市府攜手悠遊卡公司做公益　義賣所得全數捐自閉症協會

全國地政盃移師花蓮！6賽事全台競技

全國地政盃移師花蓮！6賽事全台競技

揮棒助孤老！「愛老人」明星公益棒球賽雲林登場

揮棒助孤老！「愛老人」明星公益棒球賽雲林登場

中秋公益市集聚焦社區創意與愛心回饋

中秋公益市集聚焦社區創意與愛心回饋

關鍵字：

北一女中悠遊卡限量版公益活動校徽款

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

大飛認愛了「女方身份曝光」！

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

他「用完嘴巴」喉嚨痛到爆！醫一驗：得性病了

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面