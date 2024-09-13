晴光市集「賦予共好」　中秋公益市集聚焦社區創意與愛心回饋

▲北屯區晴光花園社區日前集結周邊共七個社區舉辦「富宇盛典－賦予共好」中秋公益市集，並捐贈部分所得給十方啟能中心做公益。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中市北屯區公所代理區長徐宏銘受邀「富宇盛典－賦予共好」中秋公益市集，除了宣導市政，也肯定活動為社會帶來的正能量貢獻；由北屯區晴光花園社區集結周邊共七個社區舉辦逾50攤商市集，並捐贈部分所得給十方啟能中心做公益，住戶親子設攤展現創意與活動能量，中秋前夕為社會注入賦予共好的正能量。

市集總召張又仁指出，無論是販賣二手物、美食餐車、醫療義診、甚至自製遊戲道具，親子大手拉小手擺攤，均展現富宇社區住戶的創意與活動能量，此次捐贈部分收入予公益團體回饋社會，期待未來也能持續辦理，將共好社區的熱點連線，進而擴展成區域的整體共好面。

晴光花園社區主委簡湘洲表示，社區是我們生活的家園，希望藉由活動增進住戶彼此情感，活動不僅是一次聚會，更是全體住戶共同努力的成果展現，感謝社區居民積極參與，也感謝所有為活動付出心力的委員、鄰里長、富宇公司、公益團體、周邊商家和工作人員，讓這一切成為可能，並期勉大家能珍惜機會交流，讓社區更美好。

和平里長林標權與鄰長林慧青也號召鄰長團隊與東山消防婦宣隊設攤共襄盛舉，林標權表示，此次中秋公益活動非常有意義，除了讓左鄰右舍互相認識，也可將家中用不到的東西與他人分享，更捐助弱勢單位，里辦公處平時即與社區有互動，會持續為大家爭取各項建設達成「路平燈亮水溝通」。

▲北屯區晴光花園社區日前集結周邊共七個社區舉辦「富宇盛典－賦予共好」中秋公益市集，並捐贈部分所得給十方啟能中心做公益。（圖／記者游瓊華翻攝）