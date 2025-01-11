3萬小草怒吼放人！民進黨元老也怒了　開嗆：放火把地檢署燒掉

▲民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動，民進黨創黨元老林正杰助講。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（11日）舉辦「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動，截至下午3點，主持號稱現場聚集3萬人要「釘孤枝」。民進黨創黨元老許國泰說，他從30多歲參加反對運動到今天已經81歲了，還沒有看到真正的民主國家，可悲不可悲？另名元老林正杰則說，僅憑傳聞證據抓人，這是無法無天，比過去的國民黨還要可惡，「如果檢察官最後交代不了，如果太可惡，大家就到地檢署放一把火把地檢署燒掉」。

民進黨創黨元老許國泰說，在野人士如果不夠團結，常常都被執政黨欺負，戒嚴時期是這樣，解嚴之後也是這樣，台灣人心腸太軟，「這種政權還有40％的人支持，可悲啊」。他表示，他從30多歲參加反對運動到今天已經81歲了，還沒有看到真正的民主國家，可悲不可悲？

「我說實話，柯P有沒有貪污？有沒有罪？當然沒有。」許國泰說，如果現在是民主國家，要無罪認定，認為你有罪要找到證據抓你，「共產黨抓貪污都要找到現金，台灣給你扣押4個月找不到金流，是柯P厲害還是檢察官笨、還是柯P根本沒有貪污？憑什麼押人？」

許國泰直言，民進黨說要抗中保台，你拿什麼跟中國大陸比？是要比民主自由，「但現在沒有民主自由，拿什麼跟大陸比？台灣要民主自由要靠大家，在野人士團結一致，對抗背後的黑手」。

另位昔有「街頭小霸王」稱號的民進黨創黨元老林正杰則說，今天這附近他很熟悉，每一條路他都示威過、北檢他佔領過，這就是黨外為什麼能爭取到民主政治，靠的就是不怕拼命的精神，「50年過去，沒想到現在台灣會發生這麼多奇奇怪怪的事情」。

林正杰說，審判很重要的重點是證據，傳聞、傳說不能當作證據，「編故事造謠可以入人於罪嗎？」檢察官沒有任何人事時地物的證據，檢察官的失敗就在這裡，僅憑傳聞證據抓人，這是無法無天，比過去的國民黨還要可惡。

林正杰還表示，當政府欺負老百姓到一個不能忍受的地步，大家要站起來反抗，「要反抗、要行使抵抗權，如果檢察官最後交代不了，如果太可惡，大家就到地檢署放一把火把地檢署燒掉」，這叫做革命、叫抵抗權，大家不能夠給民進黨欺負到這地步，「我最近剛出院，但是如果有機會大家要去燒地檢署的時候，我跟你們一起去」。

▲民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動，民進黨創黨元老許國泰助講。（圖／記者林敬旻攝）