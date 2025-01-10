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惡警抓女毒犯竟帶到摩鐵性侵　免職令直送看守所...他簽名收下了

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲嘉義陳姓員警提供喪屍煙彈給女毒販，並趁機性侵。（示意圖／123RF）

記者翁伊森、陳宏瑞／嘉義報導

嘉義一名31歲陳姓員警2024年初查獲一名女子A涉犯毒品案件，趁機將人約到摩鐵見面，還拿出含有不明成分的煙彈給A女施用，陳警見A女用了之後昏昏沉沉趁機性侵，全案曝光後陳警遭收押，檢方昨（9）日依藥劑犯強制性交等罪將陳警起訴，全案移審法院，法官裁定以10萬元交保。嘉義市警局則依警察人員人事條例等規定予以免職，免職令也在8日生效。

檢方調查，陳警2013年間在新北市警察局某派出所任職，2018年底調派至嘉義市政府某分局的某派出所擔任員警，而陳警明知道巡邏車是執行公務的時候才能使用，他竟然開巡邏車載送友人的小孩到幼兒園、載友人回租屋處，行駛約21公里遠，榨取駕車耗費的51元油資。

除此之外，陳警還在巡邏時間翹班1個多小時、虛報2個小時的加班費，又為了謀取行政獎勵、免於外出執行護童勤務，亂報其王姓女通緝犯友人被逮捕的地點，並引導王女在通知書上簽名、捺指印，將不實訊息登載在公文內，檢附警詢筆錄送到嘉義地檢署偵辦，足以損害司法機關調查案件的正確性。

此外，陳警2024年2月間查獲一名女子A涉犯毒品案件，他藉機加對方的LINE，2024年9月底將A約到嘉義一間摩鐵見面。A為了保護自己，便要求朋友載她到摩鐵，並在附近等候、每隔10分鐘就打電話確定其安全，這才獨自一人進入摩鐵。

不料，陳警見人入內後，隨即將含有不詳成分的煙彈交給A施用，A女不久後便逐漸感到無力、頭腦昏沉。陳警見狀，一把將人推到床上，不顧A女反抗扒褲性侵對方， 最後是因A的友人不斷打電話來，他才不堪其擾停手，並讓A女的友人進入摩鐵房間內。

▲做愛、打砲、愛愛、性侵、強姦。（圖／記者黃克翔攝）

▲嘉義陳姓員警提供喪屍菸彈給女毒販，並趁機性侵。（示意圖／記者黃克翔攝，非當事被害人）

同日陳警將含有三級毒品依托咪酯「Etomidate」成分的一瓶煙油（俗稱喪屍煙彈），無償轉讓給A女使用。而A女2024年11月將煙油等證物交給警方，全案因此曝光。

嘉義地檢署偵結，認定陳警涉犯公務員假借職務上之機會故意犯詐欺得利、詐欺取財未遂、行使公務員登載不實公文書、以藥劑犯強制性交、轉讓禁藥等5罪，將他依法起訴。

全案移審法院，法官認為陳警僅坦承部分犯罪事實，但全案證人於警詢或偵查時均已證述明確，並無迴護被告之證述，因此沒有勾串證人之虞，且檢察官已調查證據完畢，亦無湮滅證據之虞，已無偵查中之羈押原因，因此裁定以10萬元交保。

此外，警政署免職令1月8號也已寄到看守所讓陳警簽認，可提救濟時間則由即日起至2月6號為期一個月。

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