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社會 社會焦點 保障人權

獨／虐貓慣犯催促快放人　法官悲憤斥「我心在淌血」當庭讓他後悔

記者黃哲民／台北報導

20多歲男子趙育慶被控是虐貓慣犯，因涉虐死5隻貓，被依《動物保護法》起訴、羈押至今。台北地院今（8日）開庭，趙男自認僅犯輕罪，催法官當庭裁准他的交保聲請，法官怒稱自己雖非動保人士更對狗貓的毛過敏，但趙男虐貓犯行前科累累「真的太誇張」，即便依法須准交保，「但我的心在淌血」，因此諭知若今天下午4點半前能繳出18萬元保證金，就准他交保，嚇得趙男頻頻求饒，希望降低保證金，但最終仍因覓保無著被還押。

▲▼被指為虐貓慣犯的趙育慶（後右1）被羈押至今，8日出庭請求交保，但繳不出法官裁定的18萬元保證金而還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲被指為虐貓慣犯的趙育慶（後右1）被羈押至今，8日出庭請求交保，但繳不出法官裁定的18萬元保證金而還押。（圖／記者黃哲民攝）

法官今開庭預先函詢台北市與新北市動保處，取得趙男在本案發生前後，多次透過不同女友或朋友，向雙北地區動物之家申請領養貓隻紀錄，發現2023年10月之後，雙北動物之家都知道「大名鼎鼎的趙育慶」、一概拒絕他領養，若代為出面的人頭填寫第二聯絡人為趙男，也通通不准。

法官當庭提示給趙男，包括王姓女友養的5隻蜜袋鼯，被他虐死殆盡、另案偵辦中，趙男都沒意見，但希望法官裁准他的交保聲請，法官表示會同意交保，只是須再提高保證金，因為看完前述調取的資料，覺得「太恐怖了！你這個人太恐怖了！」

▲北市信義區驚傳情侶檔虐殺5認養貓，動保處緊急將兩人移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲趙育慶與女友被起訴涉嫌虐貓致死，辦案人員找到5具遭遺棄的貓屍。（資料照／記者張君豪翻攝）

趙男企圖催法官當庭裁定，法官提高音量回絕「沒辦法」，雖然趙男本案所犯為最重本刑3年以下輕罪，依法若聲請具保停押、不得駁回，但「今天不會裁定讓你去辦保，就這麼簡單！」

趙男結結巴巴繼續爭取，法官決定「如你所願」，審酌趙男於本件案發後，仍持續透過友人領養動物，犯行引發社會重視與媒體報導，當庭諭知今天下午4點30分前，若提出18萬元保證金，就准許具保停押，不然還押。

趙男不斷表示「法官，我知道錯了」，求降低保證金。法官怒了，大聲表明：「不可能！不！可！能！」批趙男哪有什麼知道錯了，「我羈押你之後才發現，哇賽！你趙育慶大哥，犯的案子可真多！一天到晚有警察來跟我借人，你這種行為，拜託喔～」

法官一股腦宣洩「說真的，寫這個（交保）裁定，我心裡在淌血啊！要不是中華民國法律規定，輕罪具保不能駁回，不然我一定把你押到送執行啦！」

法官強調自己不是動保人士，還對狗貓的毛過敏，可是看到本案趙男犯行，尤其事發後還持續有企圖領養行為，「我跟你講，我真的是...很克制我自己，你的行為太誇張了！我都搞不懂動保法規定的刑度這麼輕，是要幹什麼？」趙男本案所犯《動保法》虐待動物致死罪嫌，法定最重為2年徒刑。

法官反問趙男「你覺得我在針對你趙育慶這個人嗎？沒有！光是我審理你的案子就已經4件還是5件，有1件妨害名譽，我還判你無罪」，並提醒趙男「我不是貪圖省事，就會改成簡易判決的法官」，要趙男不用講太多，已給夠多時間，趕快去籌措保證金。結果趙男覓保無著，已被還押。

趙男有多項毒品、性侵前科，常結交未成年女友陪他吸毒、動輒家暴，前年（2023年）間，趙男和當時同居的莊姓女友多次向網友領養貓隻，卻帶回家當出氣筒，除了毆打、拉扯或故意不餵食，更朝貓身潑灑熱水、噴油性殺蟲劑再點火凌虐取樂。

莊女同年12月報警求助、指稱遭趙男限制行動，獲救後供出趙男虐貓惡行，警方會同台北市動物保護處，在趙、莊2人當時的北市同居處附近，找到5具貓屍送專業單位解剖鑑定，確認各有大面積燙傷、生前久未進食等受虐導致傷重死亡情形。

台北地檢署去年（2024年）9月依《動保法》起訴趙男與莊女，另案偵辦2人涉嫌吸毒刑責。趙男收到本案傳票沒出庭也沒請假，去年11月終於現身，法官認為趙男所犯其他案件，也曾多次無故不出庭而被地檢署或法院通緝到案，有防逃必要，要他提出15萬元保證金。

趙男表示沒錢，本案法官因而裁定趙男從同月（11月）27日起羈押3個月，趙男抗告主張本案所犯罪名法定刑為最重2年徒刑，依法不得拒絕他聲請具保停止羈押，更應依無罪推定原則，改採交保、責付、限制住居等較輕微處分。

高院指出本案法官先命趙男交保15萬元，因趙男覓保無著，加上犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，所以裁定羈押，確保訴訟程序進行與刑罰之執行，本案法官的羈押裁定沒違法或違反比例原則，且尚屬適當、必要，駁回趙男抗告確定。

 
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