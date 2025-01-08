酒後性侵前女友！還壓手讓2友人接力　她接男友電話爆哭脫身

▲屏東王姓男子夥同2名友人輪流性侵前女友，遭法官重判。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東王姓男子和黃、楊2名男友人在酒吧喝酒後，3人又找來王的前女友小美(化名)，一起回到王男的住處續攤喝酒，喝到半夜時，王男趁小美躺在床上休息，竟強行性侵，再幫著壓住小美，由黃、楊兩人接力侵犯，直到小美的現任男友來電，3人才停止。屏東地院審理後，依強制性交罪，將王、黃、楊三人分別各處8年、9年10月、7年6月徒刑。可上訴。

判決指出，小美於2023年6月27日深夜，前往王姓前男友住處，在房間內和王男及黃、楊2名男友人喝啤酒，而後小美在床上休息，王男竟不顧小美喊不要，強壓她頭逼口交，直到小美嘔吐，再將她拉到床尾性侵，黃、楊2人則各躺在兩邊觀看。

王男完事後還壓制小美雙手，協助黃男性侵得逞，接著由楊男接手侵犯，楊男因突然覺得「做不下去」而退到一旁，黃男見狀，竟上前趁小美已無力反抗之際，以體型優勢壓制再度性侵，過程因小美的男友不斷打電話聯絡小美，小美接起電話哭泣，黃男才罷手。小美脫困後立即報警，並到醫院驗傷。

庭審時，王男辯稱和小美曾是半同居男女朋友，小美會來他家找他喝酒，喝完都會發生關係，兩人是合意性交，黃、楊則表示和小美是認識約1年的朋友，當天他們喝完酒就睡著，不知道發生什麼事。

不過法官認為，王男證述自己性交前沒經過小美同意，小美也有說不要並推拒、還有摔他的電風扇等行為，可見兩人並非合意，另小美身上也驗出黃、楊男DNA，以及王男在得知小美報案後，立即連繫黃男，兩人討論說「還沒查到都隨人講」，說好一起推諉小美發酒瘋等情，判定3人犯行屬實，審酌王男犯後拿出40萬和小美達成和解，依王、黃、楊3人犯二人以上共同犯強制性交罪，各處8年、9年10月、7年6月徒刑。可上訴。

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