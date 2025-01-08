　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒後性侵前女友！還壓手讓2友人接力　她接男友電話爆哭脫身

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲屏東王姓男子夥同2名友人輪流性侵前女友，遭法官重判。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東王姓男子和黃、楊2名男友人在酒吧喝酒後，3人又找來王的前女友小美(化名)，一起回到王男的住處續攤喝酒，喝到半夜時，王男趁小美躺在床上休息，竟強行性侵，再幫著壓住小美，由黃、楊兩人接力侵犯，直到小美的現任男友來電，3人才停止。屏東地院審理後，依強制性交罪，將王、黃、楊三人分別各處8年、9年10月、7年6月徒刑。可上訴。

判決指出，小美於2023年6月27日深夜，前往王姓前男友住處，在房間內和王男及黃、楊2名男友人喝啤酒，而後小美在床上休息，王男竟不顧小美喊不要，強壓她頭逼口交，直到小美嘔吐，再將她拉到床尾性侵，黃、楊2人則各躺在兩邊觀看。

王男完事後還壓制小美雙手，協助黃男性侵得逞，接著由楊男接手侵犯，楊男因突然覺得「做不下去」而退到一旁，黃男見狀，竟上前趁小美已無力反抗之際，以體型優勢壓制再度性侵，過程因小美的男友不斷打電話聯絡小美，小美接起電話哭泣，黃男才罷手。小美脫困後立即報警，並到醫院驗傷。

庭審時，王男辯稱和小美曾是半同居男女朋友，小美會來他家找他喝酒，喝完都會發生關係，兩人是合意性交，黃、楊則表示和小美是認識約1年的朋友，當天他們喝完酒就睡著，不知道發生什麼事。

不過法官認為，王男證述自己性交前沒經過小美同意，小美也有說不要並推拒、還有摔他的電風扇等行為，可見兩人並非合意，另小美身上也驗出黃、楊男DNA，以及王男在得知小美報案後，立即連繫黃男，兩人討論說「還沒查到都隨人講」，說好一起推諉小美發酒瘋等情，判定3人犯行屬實，審酌王男犯後拿出40萬和小美達成和解，依王、黃、楊3人犯二人以上共同犯強制性交罪，各處8年、9年10月、7年6月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美食YTR爆「3女戰7男大風吹」！　宣導片遭下架
遭罰300萬！　饗賓喊冤：資訊與時間有落差
酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好
不到一周　星巴克再推「買一送一」
獨／邱軍肇事後奔修車廠！年底大排隊「1顆螺絲沒拆」就被扣了
誤傳AV《魷魚》　朴成焄哽咽致歉
獨／行車紀錄器「記憶卡消失」　邱軍一句話遭收押
高鐵年終開獎！　總獎金創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

快訊／恐怖！高雄港船員遭貨輪纜繩擊中　臉、手出血命危送醫

酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好

獨／邱軍撞運將急衝修車廠疑滅證　等了3天「沒拆1顆螺絲」原因曝

獨／邱軍撞死人！行車紀錄器「記憶卡詭異消失」　他一句話遭收押

麻吉躲債借住客廳　老婆1個月跟他激戰10次！綠帽男崩潰求償

竹市遭爆「拖欠10保母薪資」　市府緊急改進撥付作業

酒後性侵前女友！還壓手讓2友人接力　她接男友電話爆哭脫身

台中女騎士雨天摔坑洞求國賠891.5萬　法院認她應負7成責任

大膽賊偷床墊「機車載走」還經過警局　6天後被逮

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

快訊／恐怖！高雄港船員遭貨輪纜繩擊中　臉、手出血命危送醫

酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好

獨／邱軍撞運將急衝修車廠疑滅證　等了3天「沒拆1顆螺絲」原因曝

獨／邱軍撞死人！行車紀錄器「記憶卡詭異消失」　他一句話遭收押

麻吉躲債借住客廳　老婆1個月跟他激戰10次！綠帽男崩潰求償

竹市遭爆「拖欠10保母薪資」　市府緊急改進撥付作業

酒後性侵前女友！還壓手讓2友人接力　她接男友電話爆哭脫身

台中女騎士雨天摔坑洞求國賠891.5萬　法院認她應負7成責任

大膽賊偷床墊「機車載走」還經過警局　6天後被逮

誠品生活吳旻潔曝「2024年有望轉盈」　未來年年都會賺錢

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

武士道社長讚《BanG Dream! Ave Mujica》霸權：我已經五刷

桃園春節連假9天長照服務不打烊　撥1966可預約

台南勞局結合工會匯集群愛　傳遞幸福助弱勢好過年

陸鋰儲量成世界第二　從全球佔6%升至16.5%

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

2025開年3韓劇開追！霸道女總裁遇上《我的完美秘書》…2BL劇嗑新CP

九份裡的隱世秘境！爬滿綠藤的廢墟玻璃屋　來份與世隔絕下午茶

點名大罷免「16立委危險名單」　作家分析藍綠利弊

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

社會熱門新聞

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

慈濟認了原創是李健儀　只願在壁畫「加註原由」

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

即／高雄林園傳爆炸聲　台苯安全閥跳脫

邱軍收押第一天！早餐黑糖饅頭配豆漿

車手扮男公關吃飯約會+上床　榨乾熟女4千萬

即／邱軍撞死運將還肇逃　法官裁定羈押禁見

邱軍撞死運將喊：撞到石頭！　肇事車現況曝光

獨／邱軍行車紀錄器「記憶卡消失」　他一句話遭收押

邱軍車擋風玻璃碎、後照鏡斷　仍稱「撞到石頭」

快訊／台中白衣男遭強擄圍毆　險被塞進後車廂

更多熱門

相關新聞

婦接受陌生男幫忙提東西　被囚禁性侵3天

婦接受陌生男幫忙提東西　被囚禁性侵3天

美國一名74歲婦人購物完回家時，一名陌生人主動上前提供幫助，表示願意幫忙她把雜貨提回家，她以為對方是個好人接受幫助，沒想到卻慘遭對方鎖在家中，反覆遭性侵整整3天。

獸父警性侵女兒348次　400萬退休金恐泡湯

獸父警性侵女兒348次　400萬退休金恐泡湯

萬丹路口5車連環撞！路燈遭鏟斷「斜躺」翻覆貨車

萬丹路口5車連環撞！路燈遭鏟斷「斜躺」翻覆貨車

北大武山重新開放　登山步道0-2K間多處坍塌請注意

北大武山重新開放　登山步道0-2K間多處坍塌請注意

即／狼師毛畯珅案侵犯6童　二審重判28年8月

即／狼師毛畯珅案侵犯6童　二審重判28年8月

關鍵字：

性侵屏東強制性交法院判刑

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面