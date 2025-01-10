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嘉義31歲警「下藥性侵」女毒犯！提供喪屍煙彈吸食　涉5罪收押起訴

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲嘉義31歲員警性侵女毒犯，還提供喪屍煙彈給對方使用，5罪起訴。（示意圖／記者周亭瑋攝，非本案當事人）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義一名31歲陳姓員警2024年初查獲一名女子A涉犯毒品案件，趁機將人約到摩鐵見面，還拿出含有不明成分的煙彈給A女施用，陳警見A女用了之後昏昏沉沉出手性侵。全案曝光後，陳警遭收押，檢方依照5項罪名將他起訴，其中包括以藥劑犯強制性交罪、轉讓禁藥等罪嫌。

根據檢方調查，陳警2013年間在新北市警察局某派出所任職，2018年底調派至嘉義市政府某分局的某派出所擔任員警。而陳警明知道巡邏車是執行公務的時候才能使用，他竟然開巡邏車載送友人的小孩到幼兒園、載友人回租屋處，行駛約21公里遠，榨取駕車耗費的51元油資。

除此之外，陳警還在巡邏時間翹班1個多小時、虛報2個小時的加班費，又為了謀取行政獎勵、免於外出執行護童勤務，亂報其王姓女通緝犯友人被逮捕的地點，並引導王女在通知書上簽名、捺指印，將不實訊息登載在公文內，檢附警詢筆錄送到嘉義地檢署偵辦，足以損害司法機關調查案件的正確性。

▲桃園市1名傳播妹前年赴宴陪酒，但事後卻遭莊姓男子等人設局強押至旅館凌虐性侵並控制行動，事後驗傷報警卻質疑警方吃案並與包庇黑道，桃警今天說明案情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲A女向陳警抵抗，但因遭下藥渾身無力，遭性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，陳警2024年2月間查獲一名女子A涉犯毒品案件，他藉機加對方的LINE，2024年9月底將A約到嘉義一間摩鐵見面。A為了保護自己，便要求朋友載她到摩鐵，並在附近等候、每隔10分鐘就打電話確定其安全，這才獨自一人進入摩鐵。

不料，陳警見人入內後，隨即將含有不詳成分的煙彈交給A施用，A女不久後便逐漸感到無力、頭腦昏沉。陳警見狀，一把將人推到床上，不顧A女反抗扒褲性侵對方， 最後是因A的友人不斷打電話來，他才不堪其擾停手，並讓A女的友人進入摩鐵房間內。

同日陳警將含有三級毒品依托咪酯「Etomidate」成分的一瓶煙油（俗稱喪屍煙彈），無償轉讓給A女使用。而A女2024年11月將煙油等證物交給警方，全案因此曝光。

嘉義地檢署調查過後，認定陳警涉犯公務員假借職務上之機會故意犯詐欺得利、詐欺取財未遂、行使公務員登載不實公文書、以藥劑犯強制性交、轉讓禁藥等5罪，將他依法起訴。

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