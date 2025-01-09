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社會 社會焦點 保障人權

北市狼師！車內2度強吻舔胸拉手摸鳥　女學生嚇壞驗傷報警

▲越南籍阮姓移工於2020年8月間某日晚間在楊梅區某工廠員工宿舍，見同鄉女子在曬衣場收衣服，竟趁著酒意對女子強吻、襲胸與摸下體，女子不甘受辱報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲曾姓老師利用駕車載女學生之際強吻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

離譜！北市曾姓老師與昔日教導過的成年女學生相約百貨公司用餐，結束後主動駕車載送女方，途中竟趁獨處，在車內強吻、舔胸甚至進一步抓住對方的手，強迫其接觸自己的生殖器，女學生事後嚇壞報警。士林地檢署偵結，依2次強制猥褻罪提起公訴。

去年9月某日，2人相約在某百貨公司用餐。用餐後，曾男駕車載送女學生離開，途中突然對她強行親吻，並徒手摸胸，完全無視對方的意願與抗拒。

隨後，他得知女學生要前往找親戚，假意表示願意載送，但當車輛快到目的地時，卻把車開到某公園停車場，將車輛停放在停車格，再次出手，強吻女學生，用手及嘴舔胸部，甚至抓住女生的手，接觸自己生殖器。深受驚嚇的女學生選擇挺身而出，勇敢驗傷並報警。

警詢、偵查時，曾男坦承自己違反女方意願，強制猥褻2次，女生也提供了曾男案發後傳來的道歉簡訊，作為關鍵證據。檢警透過對話紀錄、案發現場監視器影像以及DNA鑑定，確認相關證據與曾男吻合，依2次強制猥褻罪提起公訴。

據了解，曾姓男子不僅曾擔任女學生的老師，過去也參與舞台劇表演，還曾與多位大咖演員一起合作，如今卻爆發性騷擾醜聞，恐讓其形象蒙上陰影。

拒絕性騷擾,請撥打110、113。

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