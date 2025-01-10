強烈冷氣團發威中「輻射冷卻下周一開外掛」　極端低溫探7度

▲強烈冷氣團持續影響，下周一輻射冷卻開外掛，局部地區下探7度。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團發威中，氣象粉專表示，今天算是冷氣團「本體高光時刻」，台北、桃園及宜蘭因水氣稍多，感受特別濕寒；不過下周一之前，除強烈冷氣團影響外，還有輻射冷卻效應「開外掛」，局部地區有機會出現7到9度極端低溫。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈冷氣團影響中，今天算是冷氣團「本體高光時刻」，清晨許多地方已經降到10度以下，尤其大台北、桃園及宜蘭，因為水氣稍多關係，感受上特別濕寒。

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粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周一(13日)之前，除了強烈冷氣團影響之外，還有輻射冷卻效應「開外掛」，西部平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地，有機會出現7到9度極端低溫。

▲▼低溫和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員劉宇其也指出，今晚到明晨各地普遍12度以下，中部以北、宜蘭空曠地區有10度左右低溫，今天續發低溫特報，周日清晨類似，下周一清晨明顯輻射冷卻效應，內陸空曠地區普遍有10度以下低溫，北部、宜蘭有8度低溫，竹苗北部近山區則可能會有更低溫度出現。

至於強烈冷氣團未來是否會升級為寒流，劉宇其說明，目前預報台北低溫11到12度，還是強烈冷氣團等級機會高，不過這波冷空氣影響明顯，各地都要留意保暖。