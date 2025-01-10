強烈冷氣團今達顛峰「全台急凍」　明晨還有一波低溫

▲強烈冷氣團發威，今晚到明晨還有一波低溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團發威，今(10日)全日各地氣溫偏低，且冷空氣強度將達到最強，迎風面地區濕冷，白天回溫也僅有13到14度，今晚到明晨還有一波低溫，周日冷空氣再度增強且持續至下周一，環境轉乾冷，近山區低溫跌破10度，下周三將再有一波冷空氣接力。

天氣風險公司分析師李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，作為指標的台北氣象站氣溫已經降到12度門檻，中北部縣市近山區都有觀測到10度以下低溫，其中以新北石碇的7.9度最低。

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李至晟分析，今天冷空氣強度將達到最強，迎風面因為雲量多還有些毛毛雨，就連白天回溫也不明顯，只有13到14度；中南部、東南部受到地形阻擋，冷空氣和水氣較少，高溫可以回到17到22度，越往南走越高，但今晚明晨還會迎來一波類似的低溫。

明天周六預測仍會出現相同濕冷天氣，不過李至晟表示，冷空氣會稍微減弱，各地氣溫相較今天回升2到3度。不過高山氣溫持續偏低，目前像是合歡山、玉山氣溫都已經降到零度以下，加上不時有水氣通過，一直到明天出現降雪或是冰霰的機會相當高。

▲強烈大陸冷氣團南襲，周五和周六最冷。（圖／中央氣象署提供）

周日起冷空氣再度增強，並影響到下周一，李至晟指出，這波冷空氣比較乾，白天在日照補償下，中午氣溫還會有小幅回升，北部大約在16到18度，中南部20到23度。

李至晟強調，這樣乾冷型的冷空氣主要表現在輻射冷卻強烈，夜間氣溫快速下降，在周日晚間到下周一清晨中北部平地市區的氣溫又有機會來到11到13度，南部、東南部14到15度，而各地近山區也可能短暫出現10度以下低溫。

下周一白天到下周二冷氣團減弱出海，李至晟分析，大環境轉為偏東到東南風，帶來較溫暖空氣，水氣也不多，各地晴到多雲，預測下周二是近期最暖和的一天，從北到南高溫在20到25度。不過這個空檔持續時間不長，下周三東北季風再度增強，目前看來還是先濕後乾的型態，下周三到周四低溫大約在14到15度，比這波強烈冷氣團弱；下周五起可望變乾回溫，轉為比較和緩天氣。