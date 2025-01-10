強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

▲下週日白天至週一(13日)清晨可能還會出現5度左右的極端低溫。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨最低溫為新北石碇區7.9度，今(10)日至下週(12)日清晨、「強烈大陸冷氣團」籠罩，北台白天高溫約在14、15度，整天持續濕冷，中南部也會轉冷，部分平地的最低氣溫約可降至7度左右。下週日白天至週一(13日)清晨可能還會出現5度左右的極端低溫，台北測站有機會觸及寒流標準。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(10)日至下週(12)日清晨、「強烈大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部及山區有局部短暫雨，中南部多雲時晴；北台白天高溫約在14、15度，整天持續濕冷，中南部也會轉冷，部分平地的最低氣溫約可降至7度左右。農漁養殖業、應注意氣象署「低溫特報」的調整，作好防寒措施，民眾亦應注意添衣保暖、以保健康。

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▲下週三(15日)另一波強冷空氣迅速南下、下週四、五(16、17日)強冷空氣籠罩。最新模擬已調整得：影響時間雖比目前這波短，但強度卻毫不遜色。（圖／洩天機教室）

今、明兩天3000公尺以上高山(合歡、雪山⋯等)降雪機率高，2000公尺以上(太平、拉拉⋯等)亦有機率。今日各地區氣溫為：北部8至14度、中部10至19度、南部11至20度、東部10至18度。



下週日白天至週一(13日)清晨、仍受「強烈大陸冷氣團」影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，入夜「強輻射冷卻」發威，將創此波平地的最低氣溫、甚至於出現5度左右的「極端低溫」，而台北測站亦有短暫觸及「寒流標準」的機率。

下週一白天起至週二(14日)各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱、逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低。下週三(15日)另一波強冷空氣迅速南下、下週四、五(16、17日)強冷空氣籠罩。最新模擬已調整得：影響時間雖比目前這波短，但強度卻毫不遜色；不過，模式仍會繼續微調，下定論還太早，應密切觀察。